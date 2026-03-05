O Σέιν Λάρκιν θα μείνει στα... πιτς για άλλες 4-6 εβδομάδες.

Η Εφές συνεχίζει να παίζει χωρίς τον ηγέτη της, Σέιν Λάρκιν. Οι Τούρκοι ενημέρωσαν τον κόσμο πως οι εξετάσεις φανέρωσαν πως ο παίκτης θα γλιτώσει το χειρουργείο σε αυτή την περίπτωση.

Θα συνεχίσει να είναι στα... πιτς και θα λείψει για άλλες 4-6 εβδομάδες. Οι γιατροί της ομάδας θα συνεχίσουν να τσεκάρουν την κατάσταση του Λάρκιν.

Aναλυτικά όσα λέει η Εφές

Ο αρχηγός μας, Shane Larkin, ο οποίος έχει τραυματισμό στη βουβωνική χώρα, υποβλήθηκε σε προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο από τον καθηγητή Δρ. Barış Kocaoğlu. Οι ολοκληρωμένες εξετάσεις αποκάλυψαν ότι δεν ήταν απαραίτητη νέα χειρουργική εξέταση, αλλά διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία θεραπείας του δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο αρχηγός μας, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για άλλες 4-6 εβδομάδες, θα αξιολογείται περιοδικά από την ιατρική και προπονητική μας ομάδα η διαδικασία αποθεραπείας του.

Οι απόψεις του προπονητή μας, Πάμπλο Λάσο, επί του θέματος έχουν ως εξής: "Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση για την ομάδα μας. Θέλουμε ο αρχηγός μας, Σέιν Λάρκιν, να είναι μαζί μας πλήρως υγιής και ελπίζω να μας επιστρέψει το συντομότερο δυνατό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ιατρική ομάδα του συλλόγου μας και την οργάνωση για την αφοσιωμένη δουλειά τους κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Προσπαθήσαμε να πείσουμε τον αρχηγό μας να παίξει στο Κύπελλο Τουρκίας, αλλά δεν ήταν δυνατό. Όταν έγινα μέλος της ομάδας, ήξερα ότι ο Σέιν Λάρκιν θα έλειπε για λίγο καιρό. Τώρα ελπίζω να επιστρέψει μαζί μας το συντομότερο δυνατό"

Ως Εφές, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι κοινοποιούμε ενημερώσεις σχετικά με τις διαδικασίες τραυματισμών των παικτών μας μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας μας και παρακαλούμε τους οπαδούς μας να παρακολουθούν αυτές τις ενημερώσεις αντί να κάνουν εικασίες.