Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην ενεργό δράση και εξηγεί ότι ακόμα και στο 60% να προσφέρει των πραγματικών του δυνατοτήτων, είναι ικανός να εκτοξεύσει τον φετινό Παναθηναϊκό.

Αν υπήρχαν καμπάνες έξω από το «T-Center» σίγουρα θα χτυπούσαν χαρμόσυναν το απόγευμα της 4ης Μαρτίου 2026. Τα νέα από τον Ματίας Λεσόρ ήταν κάτι παραπάνω από ευχάριστα καθώς η πολυαναμενόμενη και πολυπόθητη επιστροφή του στην ενεργό δράση (θα μπορεί πλέον να) αποτελεί γεγονός.

Ύστερα από 14 (πραγματικά πολύ) δύσκολους μήνες, ύστερα από 14 μήνες καθημερινής μάχης, ύστερα από 14 μήνες ψυχολογικής πίεσης, ύστερα από 14 μήνες αβεβαιότητας, ύστερα από 14 μήνες εγκλωβισμένος μέσα στο «κλουβί» του, ο Γάλλος σέντερ μπορεί, πλέον, να χαμογελάει και να αισιοδοξεί.

Και μαζί του σύσσωμος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Λέμε ότι οι μεταγραφές στην Euroleague ολοκληρώθηκαν. Και ότι ο Παναθηναϊκός δεν ενισχύθηκε περισσότερο στην θέση «πέντε», εκεί όπου έδειξε το τελευταίο διάστημα ότι «κάτι του έλειπε» για να θεωρηθεί το (ήδη πλούσιο) ρόστερ, άκρως συμπληρωμένο. Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ δεν είναι απλά προσθήκη, δεν είναι απλά μεταγραφή, αλλά είναι… μεταγραφάρα. Για πολλούς λόγους.

Καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι. ΔΕΝ υπολογίζω καν τα δύο ματς που έπαιξε στο περσινό Final Four του Άμπου Ντάμπι. Ήταν σαν να μην έπαιξε. Ήταν σαν μην πάτησε ποτέ το πόδι του στο παρκέ και θεωρώ ότι φάνηκε. Πίεσε τον εαυτό του, ήθελε σαν τρελός να αγωνιστεί και έγινε ό,τι έγινε. Με τις γνωστές συνέπειες. Πλέον τα πράγματα και οι καταστάσεις είναι ΤΕΛΕΙΩΣ διαφορετικές.

Αν δεν ήταν στο 100% δεν υπήρχε περίπτωση να επιστρέψει

Σας το υπογράφω και με τα δύο χέρια. Εάν ο Λεσόρ δεν στο 100% έτοιμος για να επιστρέψει, ούτε καν στο 99,9%, ΔΕΝ θα ρίσκαρε κανείς και τίποτε. Ούτε ο ίδιος ο παίκτης, αλλά ούτε και ο Παναθηναϊκός. Και από τη στιγμή που ο γιατρός που τον χειρούργησε άναψε το πράσινο φως έχοντας πέσει με απόλυτη ακρίβεια μέσα στο χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του, ο Γάλλος είναι έτοιμος ιατρικά.

Αγωνιστικά, και είναι και απολύτως λογικό και φυσιολογικό, θα χρειαστεί χρόνο. Παιχνίδια. Ρυθμό. Ανάσες. Φυσική κατάσταση. Σίγουρα τα έχει πάει εξαιρετικά δουλεύοντας καθημερινά και ακατάπαυστα με το προπονητικό τιμ της ομάδας, αλλά είναι διαφορετικές οι συνθήκες ενός αγώνα από τις ατομικές προπονήσεις που έκανε έως τώρα. Ακόμα και αν πρόκειται για ένα απλό ματς της GBL.

Ποια είναι η εύλογη απορία που προκύπτει με τον Ματίας Λεσόρ; Επιστρέφει. Επέστρεψε: Θα είναι όμως ο ίδιος Λεσόρ με αυτόν που γνωρίζαμε πριν τραυματιστεί τον Δεκέμβριο του 2024; Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μπορεί να βάλει κανείς το χέρι του στη φωτιά. Σε καμία περίπτωση. Όμως θα σας πω ένα πράγμα. Ο συγκεκριμένος παίκτης δεν μπορεί να μπει στην εξίσωση με κανέναν.

Είναι τόσο μεγάλη η θέληση του να παίξει, έχει τόσο μεγάλο πάθος μέσα του και σε καμία περίπτωση δεν θα κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις όταν μπει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι που προέρχονται από σοβαρούς τραυματισμούς, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους μια φοβία και είναι κάπως πιο επιφυλακτικοί. Από τη στιγμή που θα βρει ρυθμό και θα πάρει παιχνίδια ο Ματίας θέλει να παρουσιαστεί όπως ακριβώς ήταν και πριν τραυματιστεί.

Και στο 60% να είναι θα αλλάξει τον Παναθηναϊκό

Το δημοσιογραφικό «κλισέ» που ακούγεται και γράφεται συχνά, ότι «είναι θηρίο στο κλουβί του» αποτυπώνει στο 100% την ψυχοσύνθεση του Λεσόρ. Μακάρι το παιδί όταν επιστρέψει στο παρκέ και βρει τα πατήματα του, να παρουσιαστεί όπως ακριβώς θέλει και όπως ακριβώς ήταν πριν από το καταραμένοι βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου 2024. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Εάν ο Λεσόρ παρουσιαστεί στο 60% του… Λεσόρ που γνωρίζαμε, το upgrade των «πρασίνων» θα είναι τεράστιο. Θα τους ανεβάσει πολλά επίπεδα. Όχι όνο ένα. Πολλά. Και το πιστεύω αυτό. Μπορεί να έχει χάσει πολύτιμο έδαφος όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι αλλά τίποτε δεν έχει χαθεί και τίποτε δεν είναι μη αναστρέψιμο. Και η επιστροφή του εκτοξεύει και το ψυχολογικό κομμάτι. Τόσο της ομάδας, όσο και του κόσμου.

Στην τελική, αυτή τη στιγμή, ο Ματίας ποιον αντικαθιστά στο ρόστερ; Τον Γιούρτσεβεν ο οποίος (όπως ήταν και αναμενόμενο) αποχώρησε. Σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζεται αυτήν την χρονική στιγμή (και το τονίζω αυτό) ως ο πρώτος σέντερ. Τουλάχιστον να ξαναβρεί τον εαυτό του μέσα στις τέσσερις γραμμές. Τώρα εάν μπει μέσα και δείξει ότι είναι έτοιμος να «καταπιεί» οποιονδήποτε αντίπαλο με το «καλημέρα» είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Όχι ότι δεν μπορεί να το κάνει. Εάν κάποιος μπορεί να το κάνει ύστερα από αυτήν περιπέτεια με τον τραυματισμό του, είναι ΜΟΝΟ αυτός και κανείς άλλος.

Με Λεσόρ, Χολμς και Φαρίντ στην τριάδα των ψηλών και τον Μήτογλου να ακολουθεί, ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης. Καθένας θα πρέπει να βρει και να έχει τον ρόλο του ώστε να λειτουργήσει αρμονικά και συνολικά η ομάδα. Και σίγουρα, παιχνίδι με το παιχνίδι και ανάλογα με την κατάσταση του Ματίας, είναι δεδομένο ότι θα έχει εκείνος τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν ο καλύτερος σέντερ της Euroleague πριν από τον τραυματισμό του και ένας παίκτης στον οποίο ο Παναθηναϊκός είχε «επενδύσει» το μισό του παιχνίδι. Με τον Λεσόρ υγιή, ακόμα και η παρουσία του στην πεντάδα φτάνει και περισσεύει για να αλλάξει όλο το πλάνο της ομάδας και να βάλει σε μεγάλους μπελάδες τις αντίπαλες ομάδες.

Ακόμα και μειονέκτημα έδρας να έχει ο Παναθηναϊκός στα playoffs, που για… εκεί πάει το πράγμα φυσικά, καμία ομάδα δεν θα ήθελε να διασταυρωθεί μαζί του. Καμία. Γιατί έως τα playoffs και αν όλα πάνε καλά χωρίς άλλα προβλήματα, τόσο ο Λεσόρ θα έχει πάρει ρυθμό, ενώ θα έχει ενσωματωθεί ακόμα περισσότερο ο Χέιζ-Ντέιβις. Με δεδομένη και την παρουσία των υπολοίπων, Ναν, Σλούκα, Όσμαν, Γκραντ, αυτομάτως ο Παναθηναϊκός θα είναι ικανός για το καλύτερο. Τα πάντα θα εξαρτώνται από το χέρι του και από τον ίδιo του τον εαυτό.

Θα… επανέλθω για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Κομβικό. Για πολλούς λόγους. Θα τα πούμε αύριο.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.