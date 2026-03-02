Ντουμπάι: Διετή επέκταση συμβολαίου με Πρέπελιτς
Στην Ντουμπάι για άλλα δυο χρόνια θα αγωνίζεται ο Κλέμεν Πρέπελιτς (34χρ., 1.92), σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Ο Σλοβένος γκαρντ που αγωνίζεται στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από το 2024, συμφώνησε για την υπογραφή διετούς επέκτασης ρίχνοντας «άγκυρα» στην ομάδα του Ντουμπάι.
Την είδηση αποκάλυψε ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς με ανάρτηση του στο «Χ», αναφέροντας πως ο έμπειρος γκαρντ συμφώνησε για την υπογραφή νέου διετούς συμβολαίου.
Τη φετινή σεζόν ο Σλοβένος άσος έχει 3.4 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 14:09 λεπτά συμμετοχής σε 21 ματς της EuroLeague υπό την καθοδήγηση του Γιούριτσα Γκόλεματς. Όσο για την Αδριατική Λίγκα (ABA League) έχει 5 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ σε 16:03 λεπτά συμμετοχής σε 15 αναμετρήσεις.
Ο Κλέμεν Πρέπελιτς είναι ένας έμπειρος γκαρντ την παραμονή του οποίου εισηγήθηκε ο Γκόλεματς, καθώς θεωρεί πως με την εμπειρία του μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της ομάδας.
Klemen Prepelic extended his contract with Dubai basket for 2 more years!#BeoBasket— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) March 2, 2026
