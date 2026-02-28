Προβληματισμός στον Παναθηναϊκό: Παίζει την ίδια μέρα με Μπέτις και Ζαλγκίρις στην Αθήνα

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μπέτις και με την Ζαλγκίρις έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 12 Μαρτίου.

Ένα πρόβλημα ανάλογο με αυτό της προηγούμενης Πέμπτης, αλλά πολύ πιο σημαντικό, καλείται να αντιμετωπίσει ο οργανισμός του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ ενόψει των παιχνιδιών με Μπέτις και Ζάλγκιρις...

Θυμίζουμε οτι την Πέμπτη που μας πέρασε, οι «πράσινοι» έδιναν την κρίσιμη ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν στις 19:45 στην Τσεχία και στις 21:15 ήταν προγραμματισμένο το τζάμπολ με την Παρί στο κλειστό του ΟΑΚΑ, το οποιο μετατέθηκε τελικά για τις 21:45.

Τώρα, έχουμε το ίδιο σκηνικό με το πρώτο ματς με την Μπέτις για την φάση των «16» του Europa League και με τον αγώνα με την Ζαλγκίρις για την Euroleague, με τους δύο αυτούς αγώνες να είναι εντός έδρας για το «τριφύλλι».

Αν το ποδοσφαιρικό παιχνίδι τελικά γίνει στο ΟΑΚΑ, τότε το όλο θέμα μπορεί να λυθεί με μία ανάλογη μετάθεσης του τζάμπολ, όμως αν η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ παίξει με τους Ισπανούς στην Λεωφόρο, τότε κάτι τέτοιο μάλλον δεν θα είναι αρκετό.

Όπως και να έχει πάντως, τα δύο θέματα αυτά, της έδρας του Παναθηναϊκός-Μπέτις και της ώρας έναρξης του Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις (σ.σ το ποδοσφαιρικό ματς δεν αλλάζει μέρα), θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες.