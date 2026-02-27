Μετά την αναμέτρηση με την Παρί στο T-Center και την ήττα από τη γαλλική ομάδα, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσεοχή του στα εναπομείναντα παιχνίδια της Euroleague. Δείτε το πρόγραμμα των «πρασίνων» έως το τέλος της regular season.

Η Παρί έφυγε με τη νίκη από το T-Center και ο Παναθηναϊκός «κοιτάζει» στα εννέα ματς που επομένουν έως και το τέλος της regular season, εκ των οποίων τέσσερα εντός έδρας και άλλα πέντε εκτός.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στην 30η αγωνιστική και στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (06/03, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.΄

Το πρόγραμμα