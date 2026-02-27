Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε της regular season
Μετά την αναμέτρηση με την Παρί στο T-Center και την ήττα από τη γαλλική ομάδα, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσεοχή του στα εναπομείναντα παιχνίδια της Euroleague. Δείτε το πρόγραμμα των «πρασίνων» έως το τέλος της regular season.
Η Παρί έφυγε με τη νίκη από το T-Center και ο Παναθηναϊκός «κοιτάζει» στα εννέα ματς που επομένουν έως και το τέλος της regular season, εκ των οποίων τέσσερα εντός έδρας και άλλα πέντε εκτός.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στην 30η αγωνιστική και στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (06/03, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.΄
Το πρόγραμμα
- 30η αγωνιστική (06/03, 21:15): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
- 31η αγωνιστική (12/03, 21:30): Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις
- 32η αγωνιστική (12/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας
- 33η αγωνιστική (24/03, 18:00): Dubai BC - Παναθηναϊκός
- 34η αγωνιστική (27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό
- 35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
- 38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
