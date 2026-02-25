Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Η πάσα του Φουρνιέ και το κάρφωμα του Χολ!
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ζάλγκιρις, με τον Εβάν Φουνιέ και τον Ντόντα Χολ να χαρίζουν ένα από τα highlight στην αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος παίκτης των «ερυθρολεύκων», μπόρεσε να τραβήξει πάνω του δύο παίκτες όμως αυτό δεν τον εμπόδισε από το να πασάρει πάνω από τον ώμο του και να βρει τον Αμερικανό σέντερ ο οποίος έπιασε την μπάλα και κάρφωσε εμφατικά με το ένα χέρι.
Δείτε τη φάση:
Too smooth on that spin + dime ✨ @EvanFourmizz— EuroLeague (@EuroLeague) February 25, 2026
Big time finish by Donta Hall 😤#MotorolaMagicMoment @Moto | @Olympiacos_BC https://t.co/BP3c9aHcHs pic.twitter.com/pXWacGX7n5
