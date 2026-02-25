Ο Εβάν Φουρνιέ πραγματοποίησε μια φανταστική πάσα που οδήγησε σε ένα εμφατικό κάρφωμα του Ντόντα Χολ, στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ζάλγκιρις, με τον Εβάν Φουνιέ και τον Ντόντα Χολ να χαρίζουν ένα από τα highlight στην αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος παίκτης των «ερυθρολεύκων», μπόρεσε να τραβήξει πάνω του δύο παίκτες όμως αυτό δεν τον εμπόδισε από το να πασάρει πάνω από τον ώμο του και να βρει τον Αμερικανό σέντερ ο οποίος έπιασε την μπάλα και κάρφωσε εμφατικά με το ένα χέρι.