Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Η... αυτοκρατορική τάπα του Ράιτ στον Νιλικίνα
Η Ζάλγκιρις φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Μόουζες Ράιτ να προσφέρει ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ της λιθουανικής ομάδας κατέβασε τον... διακόπτη στον Φρανκ Νιλικίνα, πραγματοποιώντας του ένα τρομερό μπλοκ σε προσπάθειά του να σκοράρει.
Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» απέφυγε τον Σλέβα όμως στη συνέχεια βρέθηκε στον δρόμο του ο Ράιτ, προκειμένου να προστατεύσει τη ρακέτα της ομάδας του και να χαρίσει ένα φοβερό στιγμιότυπο στον αγώνα.
Δείτε την τάπα του Ράιτ:
NO EASY BUCKETS on @mant12_ watch! ❌— EuroLeague (@EuroLeague) February 25, 2026
Big time block by Moses Wright... #RivalrySeries | #MotorolaMagicMoment @Moto | @bczalgiris pic.twitter.com/dQzGbXxRtI
