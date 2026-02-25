Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Η... αυτοκρατορική τάπα του Ράιτ στον Νιλικίνα

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ο Μόουζες Ράιτ πραγματοποίησε... αυτοκρατορική τάπα στον Φρανκ Νιλικίνα σε προσπάθεια του Γάλλου γκαρντ να σκοράρει.

Η Ζάλγκιρις φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Μόουζες Ράιτ να προσφέρει ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ της λιθουανικής ομάδας κατέβασε τον... διακόπτη στον Φρανκ Νιλικίνα, πραγματοποιώντας του ένα τρομερό μπλοκ σε προσπάθειά του να σκοράρει.

Ο γκαρντ των «ερυθρολεύκων» απέφυγε τον Σλέβα όμως στη συνέχεια βρέθηκε στον δρόμο του ο Ράιτ, προκειμένου να προστατεύσει τη ρακέτα της ομάδας του και να χαρίσει ένα φοβερό στιγμιότυπο στον αγώνα.

Δείτε την τάπα του Ράιτ:

