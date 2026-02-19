Γιανάι: «Αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο «ισχυρός άνδρας» της Χάποελ Τελ Αβίβ Όφερ Γιανάι ανακοίνωσε πως σταματάει τις δηλώσεις και ανέλαβε την ευθύνη για την πορεία της ομάδας.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ τον τελευταίο καιρό διέρχεται βαθιά κρίση αγωνιστικά και ο πρόεδρος Όφερ Γιανάι ανέλαβε δράση για να αντιστρέψει το κλίμα. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει χάσει τον βηματισμό της και ο «ισχυρός άνδρας» του συλλόγου αποφάσισε να σταματήσει τις δηλώσεις που προκαλούν συνήθως αναστάτωση, ώστε να μείνει συγκεντρωμένη η Χάποελ Τελ Αβίβ στον στόχο της.

Η ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media αναφέρει:

«Αγαπητοί οπαδοί,

Δεν είναι μυστικό ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα μεταξύ του κλαμπ και μεγάλου μέρους του κοινού.

Αυτή είναι μια κατάσταση που δεν ισχύει για τη Χάποελ Τελ Αβίβ και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική δύναμη της κόκκινης κοινότητας.

Η Χάποελ, πάνω απ' όλα, είναι άνθρωποι. Καρδιά. Δέσμευση. Κοινή ταυτότητα. Όραμα.

Η ευθύνη όλων μας (ιδιοκτήτες, διοίκηση, παίκτες και οπαδοί) είναι να κρατήσουμε τον σύλλογο ενωμένο και να τον προχωρήσουμε μπροστά.

Είμαι πολύ περήφανος για τα επιτεύγματά μας τα τελευταία δύο χρόνια. Η τεράστια επένδυση, η αλλαγή στη διοίκηση και η επαγγελματική πορεία μας οδήγησαν σε πρωτοφανή επιτεύγματα και σε έναν ιστορικό τίτλο.

Παράλληλα με τα επιτεύγματα, υπάρχει ένα οδυνηρό χάσμα μεταξύ του ονείρου και της πραγματικότητας. Πολλοί από εσάς επιλέξατε να μην παρακολουθήσετε τους αγώνες. Αυτή η κατάσταση μου προκαλεί απέραντο πόνο.

Ως ηγέτης του συστήματος, η ευθύνη βαρύνει πρωτίστως εμένα.

Αγαπώ πολύ την κοινότητα των οπαδών της Χάποελ Τελ Αβίβ και είμαι πρόθυμος να κάνω πολλά για να την επανενώσω γύρω από τον σύλλογο. Γιατί χωρίς μια πραγματική σύνδεση μεταξύ μας, δεν υπάρχει Χάποελ.

Προκειμένου να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά και να διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται, αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μιας σύντομης έρευνας και με πλήρη διαφάνεια, και να σας ρωτήσουμε αν πιστεύετε ότι είναι σωστό να επιστρέψουμε και να παίξουμε αγώνες πρωταθλήματος την επόμενη σεζόν στην αρένα drive-in.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η θέση της οργάνωσης των οπαδών, όπως μου μεταφέρθηκε, απορρίπτει επίσης αυτή τη λύση και απαιτεί αγώνες της Euroleague στο Jerusalem Arena. Αυτή η θέση παραμένει αμετάβλητη ακόμη και αν ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου.

Καλούνται να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να μας ενημερώνουν κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στη θέση τους.

Όσον αφορά την άποψή μου επί του θέματος, κατά τη γνώμη μου, η Χάποελ θα έπρεπε να παίζει στο μεγαλύτερο και καλύτερο γήπεδο για αυτήν και σε ένα που θα επιτρέψει στην κοινότητα των οπαδών να αναπτυχθεί. Αν εξαρτιόταν μόνο από εμένα, η σωστή απόφαση θα ήταν να παίξουμε στο Μενόρα τα επόμενα χρόνια, παράλληλα με την προώθηση του νέου έργου του σταδίου που θα κατασκευαστεί στη θέση του τρέχοντος drive-in, παρόλο που τα προγράμματα εκεί με απογοητεύουν κι εμένα. Επιπλέον, το γεγονός ότι κάποιοι από εμάς προτιμούμε να κάνουμε ένα δημοτικό στάδιο ως «δώρο» στον αντίπαλό μας στην πόλη είναι έλλειψη κατανόησης του τι είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πώς να κερδίσουμε. Ωστόσο, στο βαθμό που το ευρύ κοινό αποφασίσει διαφορετικά, θα το σεβαστώ αυτό.

Στην έρευνα θα απευθυνθούμε σε τέσσερις ομάδες - συνδρομητές drive-in, υπάρχοντες συνδρομητές, συνδρομητές του περασμένου έτους και όσους έχουν ιστορικό αγορών, και θα δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα, από προσωπική μου επιθυμία και μετά από διαβούλευση με τους συνεργάτες μου και τη διοίκηση της ομάδας, αποφάσισα, σε αυτό το στάδιο, να παγώσω τον άμεσο και συνεχή διάλογο με τους οπαδούς, να μειώσω τον δημόσιο διάλογο και να απέχω από το να δίνω συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης.

Τώρα απαιτείται εσωτερική δουλειά. Λιγότερη κουβέντα και περισσότερη δράση.

Θα έρχομαι πάντα να σου τραγουδάω.

Όφερ».



