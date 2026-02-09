Παρτίζαν-Ντουμπάι 86-76: Με «σφραγίδα» Ουάσινγκτον
Με «μαγική εμφάνιση του Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, η Παρτίζαν επιβλήθηκε (86-76) της Ντουμπάι για την 18η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας (ABA League). Ο Αμερικανός γκαρντ σταμάτησε στους 33 πόντους οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια στη νίκη. Η Παρτίζαν βρίσκεται στην κορυφή του πρώτου ομίλου της ABA League με ρεκόρ 16-1, ενώ η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς έχει 15 νίκες και 2 ήττες.
Με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον να είναι ασταμάτητος και τον Νικ Καλάθη να ελέγχει τον ρυθμό η Παρτίζαν είχε τον πλήρη έλεγχο από την αρχή του αγώνα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +14 (72-58 στο 30’).
Όσο κι αν προσπάθησε η Ντουμπάι με τον Μφιόντου Καμπενγκέλε δεν μπόρεσε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Βελιγραδίου ήταν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 33 πόντους, ενώ 12 πόντους είχε ο Στέρλινγκ Μπράουν. Από τους ηττημένους ο Μφιοντού Καμπενγκέλε είχε 20 πόντους και ο Ντουέιν Μπέικον 17.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-19, 44-39, 72-58, 86-76.
ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Ουάσινγκτον 33 (4/7 τριπ.), Οσετκόφσκι 6, Ποκουσέφσκι 3 (1/3 τριπ.), Μπράουν 12 (1/5 τριπ.), Ραντάνοφ, Μπόνγκα 10, Λάκιτς 3 (1/1 τριπ.), Τζεκίρι 4, Φερνάντο 7, Καλάθης 8 (2 ριμπ., 7 ασίστ, 2 κλεψ.).
ΝΤΟΥΜΠΑΙ (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 3, Μπέικον 17 (1/6 τριπ.), Αβράμοβιτς 5 (1/3 τριπ.), Πρέπελιτς, Άντερσον 6, Μούσα 4, Καμπενγκέλε 20 (1/2 τριπ., 6 ριμπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ.), Ράιτ 8 (5 ασίστ), Πετρούσεφ 7 (1/1 τριπ.), Καμένιας 6 (5 ριμπ.).
