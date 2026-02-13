Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό κορεό
Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τη Φενέρ στο Telecom Center Athens, με τους φίλους των Πρασίνων να έχουν ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για την μεγάλη αυτή αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα, με αφορμή τα 25 χρόνια αδελφοποίησης με τους οπαδούς της Ραπίντ Βιέννης, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έφτιαξαν ένα ξεχωρισό κορεό, το οποίο και ανήρτησαν στο Πέταλο.
Το εντυοπωσιακό κορεό:
☘️Το εντυπωσιακό κορέο των πράσινων στο T-Center#paobcaktor pic.twitter.com/iAP8R7cG5x— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 13, 2026
