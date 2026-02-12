Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις αποτελεί παίκτη του Παναθηναϊκού και η «πράσινη» ΚΑΕ ετοίμασε ένα βίντεο προκειμένου να τον καλωσορίσει.

Η «βόμβα» Χέιζ - Ντέιβις αποτελεί γεγονός, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώσει τον 31χρονο Αμερικανό φόργουορντ, επιβεβαιώνοντας στο έπακρο το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να αφιχθεί και στην Αθήνα προκειμένου να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και ενδεχομένως να προλάβει και το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη. Ο Χέιζ - Ντέιβις θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν ο οποίος ωστόσο δεν θέλησε να πει κάτι για την απόκτησή του.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ετοίμασε και ένα βίντεο καλωσορίσματος στον 31χρονο Αμερικανό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, καλώς ήρθες στην οικογένειά μας».