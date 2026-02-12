Χέιζ - Ντέιβις: Το video του Παναθηναϊκού για τον Αμερικανό φόργουορντ
Η «βόμβα» Χέιζ - Ντέιβις αποτελεί γεγονός, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώσει τον 31χρονο Αμερικανό φόργουορντ, επιβεβαιώνοντας στο έπακρο το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.
Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να αφιχθεί και στην Αθήνα προκειμένου να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και ενδεχομένως να προλάβει και το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη. Ο Χέιζ - Ντέιβις θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν ο οποίος ωστόσο δεν θέλησε να πει κάτι για την απόκτησή του.
Η «πράσινη» ΚΑΕ ετοίμασε και ένα βίντεο καλωσορίσματος στον 31χρονο Αμερικανό, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις, καλώς ήρθες στην οικογένειά μας».
Nigel Hayes-Davis welcome to our Family ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/6oYIrydHz7— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 12, 2026
