Οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Πέρο Άντιτς βρέθηκαν στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας.

Ξεχωριστές παρουσίες είχαμε στις εξέδρες του ΣΕΦ, καθώς ο Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας θέλησαν να δουν από κοντά οι Πέρο Άντιτς και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μάλιστα, όταν ο εκφωνητής είπε τα ονόματά τους και τα πρόσωπά τους εμφανίστηκαν στο Cube, τόσο ο Πέρο Άντιτς, όσο και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αποθεώθηκαν.

Η ανάρτηση της EuroLeague για τον Πέρο Άντιτς:

A three time champ has entered the building#EveryGameMatters pic.twitter.com/in78TDaLHz February 12, 2026