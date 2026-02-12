Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας:Αποθέωση για Τζόκοβιτς και Άντιτς
Ξεχωριστές παρουσίες είχαμε στις εξέδρες του ΣΕΦ, καθώς ο Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας θέλησαν να δουν από κοντά οι Πέρο Άντιτς και Νόβακ Τζόκοβιτς.
Μάλιστα, όταν ο εκφωνητής είπε τα ονόματά τους και τα πρόσωπά τους εμφανίστηκαν στο Cube, τόσο ο Πέρο Άντιτς, όσο και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αποθεώθηκαν.
Η ανάρτηση της EuroLeague για τον Πέρο Άντιτς:
A three time champ has entered the building#EveryGameMatters pic.twitter.com/in78TDaLHz— EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2026
Η ανάρτηση της EuroLeague για τον Νόβακ Τζόκοβιτς:
We got a legend in the house 🇷🇸🎾@DjokerNole @Olympiacos_BC x @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/lVjpO0t5NB— EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.