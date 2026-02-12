Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας:Αποθέωση για Τζόκοβιτς και Άντιτς

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας:Αποθέωση για Τζόκοβιτς και Άντιτς

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Άντιτς
Οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Πέρο Άντιτς βρέθηκαν στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας.

Ξεχωριστές παρουσίες είχαμε στις εξέδρες του ΣΕΦ, καθώς ο Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας θέλησαν να δουν από κοντά οι Πέρο Άντιτς και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μάλιστα, όταν ο εκφωνητής είπε τα ονόματά τους και τα πρόσωπά τους εμφανίστηκαν στο Cube, τόσο ο Πέρο Άντιτς, όσο και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αποθεώθηκαν.

Η ανάρτηση της EuroLeague για τον Πέρο Άντιτς:

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Sold Out η αναμέτρηση στο ΣΕΦ
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ

Η ανάρτηση της EuroLeague για τον Νόβακ Τζόκοβιτς:

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     