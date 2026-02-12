Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για την αναμέτρηση απέναντιο στον Ερυθρό Αστέρα εξαντλήθηκαν!

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε ένα κατάμεστο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει πως τα εισιτήρια για την αναμέτρηση έχουν εξαντληθεί.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού, για ακόμη μαι φορά φέτος, γέμισε το ΣΕΦ, προκειμένου να απότελέσει τον έκτο παίκτη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, στο τελευταίο παιχνίδι πριν την διακοπή για το Κύπελλο Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Back to back sold out! 🙌🏽



Και στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο. 🔥



Η στήριξή σας μας δίνει δύναμη! Πάμε να παλέψουμε όλοι μαζί για ακόμη μία νίκη! ✊🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYCZV pic.twitter.com/n3Cor0HyEZ — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 12, 2026

Back to back sold out! Και στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο. Η στήριξή σας μας δίνει δύναμη! Πάμε να παλέψουμε όλοι μαζί για ακόμη μία νίκη!