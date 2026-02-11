Δύο μέρες μετά τη διάθεση των πρώτων εισιτηρίων του Final Four της Euroleague και ήδη πωλούνται online σε τιμές… μαύρης αγοράς.

Για τα εισιτήρια των Final Four της Euroleague κάθε χρόνο γίνεται ένας μικρός χαμός. Πόσω μάλλον τα δύο τελευταία χρόνια, που έδωσαν το «παρών» και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Η φετινή διοργάνωση, που θα γίνει στην Αθήνα, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δεν αποτελεί εξαίρεση… Η διάθεσή τους άρχισε τη Δευτέρα για τους κατόχους Visa, συνεχίστηκε χθες για όσους είχαν δικαίωμα στο pre-sale, ενώ σήμερα το πρωί άνοιξε για όλους και έγινε sold out μέσα σε πέντε λεπτά, όπως ενημέρωσε η ίδια η Euroleague.

Ωστόσο, παρά το γεγονός οτι ακόμα δεν ξέρουμε τις ομάδες που θα δώσουν συμμετέχουν στους ημιτελικούς, ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους περιπτώσεις αισχροκέρδειας… Σε site μεταπώλησης εισιτηρίων υπάρχουν ήδη προς πώληση εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, που θα γίνει στο Telecom Center Athens στις 22 και στις 24 Μαΐου, με τις τιμές τους να είναι αυξημένες κατακόρυφα.

Εξωφρενικές τιμές εισιτηρίων

Για να πάρετε μία μικρή γεύση του τι συμβαίνει, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής για τη διάθεση των εισιτηρίων στις 2 Φεβρουαρίου τονιζόταν πως οι τιμές ξεκινούσαν από 399 ευρώ και έφταναν έως τα 952, χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν σε αυτά περιλαμβάνονταν και τα VIP.

Αν όμως κάνει κάποιος μία βόλτα στα γνωστά site μεταπώλησης εισιτηρίων, θα δει ότι εισιτήρια με τριψήφιο ποσό δεν υπάρχουν. Όλα είναι τετραψήφια…

Σε ένα από τα πιο γνωστά site, οι τιμές ξεκινούν από 2.340 ευρώ και φτάνουν έως τις 13.000, ενώ σε ένα άλλο το πιο φθηνό κοστίζει 1.424 ευρώ και το πιο ακριβό 14.807.

Αντιδράσεις από τον κόσμο

Φυσικά, οι τιμές αυτές, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις μεταξύ των φιλάθλων που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα «μαγικό χαρτάκι».

Βλέπετε, κάποιοι το κάνουν κάθε χρόνο αυτό. Αγοράζουν εισιτήρια για το Final Four και τα πουλούν σε τέτοια site, προκειμένου να αποκομίσουν μεγάλο κέρδος. Μάλιστα, το σύστημα της Euroleague δεν «βλέπει» τη μεταβίβαση αυτή, με αποτέλεσμα να διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στο pre-sale της επόμενης χρονιάς.