Με πέντε αναμετρήσεις ανοίγει το Σάββατο (14/02) η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με το βλέμμα να στρέφεται τόσο στη δοκιμασία του πρωτοπόρου Ολυμπιακού στο Ιβανώφειο όσο και στο ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη.

Η 19η «στροφή» της Stoiximan GBL ανοίγει αυλαία το Σάββατο (14/02), με πέντε παιχνίδια να συνθέτουν το πρόγραμμα της ημέρας.

Η δράση ξεκινά στις 16:00, με τον Ηρακλή να δοκιμάζεται στο Ιβανώφειο απέναντι στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, σε ένα ματς που θα προβληθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ. Την ίδια ώρα, στο «Δημήτρης Τόφαλος», ο Προμηθέας Πάτρας τίθεται αντιμέτωπος με το Περιστέρι (ΕΡΤ Sports 3), ενώ στη Μύκονο η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Άρη, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ Sports 1.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 18:15 με το ντέρμπι των «Δικεφάλων» στην PAOK Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Την ίδια ώρα, το Μαρούσι αναμετράται με την Καρδίτσα, σε παιχνίδι που μεταδίδεται από το ΕΡΤ Sports 1.

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις