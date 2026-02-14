Stoiximan GBL: Πού θα δείτε Ηρακλής - Ολυμπιακός και το ντέρμπι των «Δικεφάλων»
Η 19η «στροφή» της Stoiximan GBL ανοίγει αυλαία το Σάββατο (14/02), με πέντε παιχνίδια να συνθέτουν το πρόγραμμα της ημέρας.
Η δράση ξεκινά στις 16:00, με τον Ηρακλή να δοκιμάζεται στο Ιβανώφειο απέναντι στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, σε ένα ματς που θα προβληθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ. Την ίδια ώρα, στο «Δημήτρης Τόφαλος», ο Προμηθέας Πάτρας τίθεται αντιμέτωπος με το Περιστέρι (ΕΡΤ Sports 3), ενώ στη Μύκονο η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Άρη, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ Sports 1.
Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 18:15 με το ντέρμπι των «Δικεφάλων» στην PAOK Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.
Την ίδια ώρα, το Μαρούσι αναμετράται με την Καρδίτσα, σε παιχνίδι που μεταδίδεται από το ΕΡΤ Sports 1.
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις
- 16:00 Ηρακλής - Ολυμπιακός , ΕΡΤ2 Σπορ
- 16:00 Προμηθέας - Περιστέρι , EΡΤ Sports 3
- 16:00 Μύκονος - Άρης , ΕΡΤ Sports 1
- 18:15 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ , ΕΡΤ2 Σπορ
- 18:15 Μαρούσι - Καρδίτσα , ΕΡΤ Sports 1
