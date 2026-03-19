Ανοίγει η αυλαία του 11ου Διεθνούς Τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής Aphrodite Cup

Από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το 11ο Διεθνές Τουρνουά Aphrodite Cup θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου.

Tο παρόν και το μέλλον της ελληνικής ρυθμικής γυμναστικής, μαζί με πολλά υποσχόμενες αθλήτριες από κάθε γωνιά του πλανήτη, αποκαλύπτεται στο 11ο Διεθνές Τουρνουά Aphrodite Cup, που το τριήμερο (20-22 Μαρτίου) θα μετατρέψει την ολυμπιακή εγκατάσταση του Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για ένα άθλημα γένους θηλυκού.



Η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακά μεγέθη και από συμμετοχή περίπου 300 αθλητριών από 34 χώρες, παρότι η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή οδήγησε στην ακύρωση συμμετοχών από τέσσερις ασιατικές χώρες μέσα στην τελευταία εβδομάδα.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do), σε μια γιορτή αθλητισμού για όλη την οικογένεια.

Η αγωνιστική δράση θα αρχίσει την Παρασκευή 20/03 με το πρώτο σκέλος των προκριματικών (08:00 - 23:10) και με την Τελετή Έναρξης (17:20 - 17:35), για να συνεχιστεί το Σάββατο 21/03 με το δεύτερο σκέλος των προκριματικών (08:00 - 23:10). Το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί την Κυριακή 22/03 με τους τελικούς οργάνων όλων των κατηγοριών (13:00 - 19:15) και η αυλαία θα πέσει με τις απονομές των μεταλλίων και την Τελετή Λήξης (19:20 - 20:30).



Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, οι τελικοί της Κυριακής θα έχουν απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ SPORTS (14:30 - 19:00).



Η αντίστροφη μέτρηση κορυφώθηκε με τη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης, που φιλοξενήθηκε στο TGI Fridays στη Μαρίνα Φλοίσβου και στην οποία παρέστησαν η Πρόεδρος του διοργανωτή συλλόγου Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία» Ελένη Μιχοπούλου, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, Ολυμπιονίκης Βασίλης Τσολακίδης, η εντεταλμένη σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Ολυμπιακού Ιδεώδους και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. Βασιλική Μιλλούση, η οποία εκπροσώπησε τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ο Αντιπρόεδρος του Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία», καθώς επίσης η αθλήτρια της Εθνικής Ανσάμπλ Γυναικών Μαριάνθη Σιμιτζή και η αθλήτρια του Ατομικού Γυναικών Αναστασία Καγκάλου.



Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος τόνισε στη διάρκεια αυτής: «Το Aphrodite Cup αποδεικνύει πως όταν οι άνθρωποι με θέληση στοχεύουν σε κάτι, μπορούν να το πετύχουν. Έχουμε φτάσει σήμερα ουσιαστικά να ταυτίζεται το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής με το Παλαιό Φάληρο, που μάλιστα φιλοξένησε ένα από τα πέντε ετήσια Παγκόσμια Κύπελλα Ρυθμικής Γυμναστικής από το 2022 έως το 2024.

Ελπίζουμε ότι η αλλαγή που γίνεται στον πόλο του Φαλήρου και αφού παραλάβει το Tae Kwon Do η Περιφέρεια Αττικής, θα μας επιτρέψει να μπορέσουμε και τα επόμενα χρόνια να κάνουμε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις στον συγκεκριμένο χώρο.

Το Aphrodite Cup μαζί με τον Ποσειδώνιο Ημιμαραθώνιο είναι οι διοργανώσεις που θα αποτελέσουν την προμετωπίδα μας για να την υποψηφιότητα του Παλαιού Φαλήρου ως Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Αθλητισμού για το 2027,

Μαζί με την ανάπτυξη αθλητισμού και άσκησης ευρύτερα και την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου με αθλήματα της άμμου και της θάλασσας, πιστεύουμε ότι αυτές οι δύο καθιερωμένες διεθνείς διοργανώσεις θα προσφέρουν πολύ σημαντική στήριξη στην υποψηφιότητά μας».

Tσολακίδης: «Για τις εθνικές ομάδες αυτή η διοργάνωση είναι ο πρώτος σταθμός»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Τσολακίδης, αναφέρθηκε στο νέο ξεκίνημα που επιχειρείται στις εθνικές ομάδες.

«Το Aphrodite Cup είναι ένας θεσμός, με στυλοβάτη την κυρία Μιχοπούλου, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ ως Ε.Γ.Ο. για το γεγονός ότι στηρίζει και ζει για το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής. Θέλουμε όλος ο κόσμος της ρυθμικής γυμναστικής να έρθει στο στάδιο και να θαυμάσει τις αθλήτριες από όλο τον πλανήτη.

Για τις Εθνικές μας ομάδες αυτή η διοργάνωση είναι ο πρώτος σταθμός. Κάνουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα με μία καινούργια προπονήτρια, την Ίρα Βιγκντόρτσικ. Θα δούμε την πρώτη εμφάνιση της Εθνικής Ανσάμπλ Γυναικών σε αυτή τη διοργάνωση, ενώ και στο Ατομικό θα έχουμε την Εθνική ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές μας, τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τους χορηγούς και τους εθελοντές. Θα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την προσπάθεια όλων των κοριτσιών, σε ένα τριήμερο γεμάτο από ρυθμική γυμναστική».

Μιχοπούλου: «Αυτή η διοργάνωση να παραμείνει και να συνεχιστεί στο μέλλον»

Η πρόεδρος του Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία», Ελένη Μιχοπούλου, τόνισε: «Φτάσαμε στο 11ο Aphrodite Cup και αντέχουμε! Πολλά από αυτά που είχα ως όραμα από παλιά, επιτεύχθηκαν με την συνεργασία πολλών ανθρώπων, γιατί μόνο μέσα από την συνεργασία μπορούμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα γυναικείο άθλημα και δεν είμαστε στις προτεραιότητες της Πολιτείας για να έχει υποδομές και χώρους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αθλήματος.

Θέλω αυτή η διοργάνωση να παραμείνει και να συνεχιστεί στο μέλλον. Η επιθυμία μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν αγώνα υψηλών προδιαγραφών για τις Ελληνίδες αθλήτριες, που να τις βοηθήσει να προχωρήσουν στην αγωνιστική πορεία τους.

Φέτος θα είχαμε ένα νέο εντυπωσιακό ρεκόρ με 38 χώρες, αλλά εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή είχαμε την τελευταία εβδομάδα κάποιες ακυρώσεις από ασιατικές χώρες, επειδή δεν μπορούσαν να αλλάξουν τις πτήσεις τους. Και πάλι, όμως, ο αγώνας θα γίνει με πολύ μεγάλη συμμετοχή χωρών από όλες τις ηπείρους».



Γιώργος Καζαντζόπουλος (Πρόεδρος Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία»): «Το Aphrodite Cup είναι ένας θεσμός που αγκαλιάζει το σύνολο της ρυθμικής γυμναστικής, αλλά ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει την τιμή να τον φιλοξενεί όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα δεν θα θέλαμε αυτή η διοργάνωση να φύγει από εδώ. Εάν οι πολιτικές της κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να σταθούν αρωγές σε αυτό το όραμα ώστε το Aphrodite Cup -και γιατί όχι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο- να είναι εδώ στο Φάληρο, αυτό θα είναι το καλύτερο για το άθλημα.

Φέτος θα έχουμε 300 αθλήτριες από 34 χώρες, μεγέθη που θα ήταν ακόμα μεγαλύτερα αν η διοργάνωση δεν συνέπιπτε με το άσχημο διεθνές σκηνικό που βιώνουμε όλοι. Η προσπάθεια αυτή εδράζεται σε μία πολύ δυνατή ομάδα που διοργανώνει το τουρνουά και σύμφωνα με όσα μας μεταφέρουν οι ίδιες οι συμμετέχουσες αποστολές οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι εφάμιλλες ή και ανώτερες από ένα Παγκόσμιο Κύπελλο: Το υπέροχο στάδιο που έχουμε, οι μεταφορές, η φιλοξενία είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διοργάνωση προσφιλή και γι’ αυτό βλέπουμε πολλές ομάδες να έρχονται εδώ κάθε χρόνο».

Μιλλούση: «Ο αθλητισμός είναι προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής»

Η Βασιλική Μιλούση, με τον ρόλο της εντεταλμένης συμβούλου της Περιφέρειαςς Αττικής για θέματα Ολυμπιακού Ιδεώδους και μέλος του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, τόνισε: «Να είστε σίγουροι ότι ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, τον οποίον εκπροσωπώ σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου, έχει μεριμνήσει και έχει προβλέψει πριν κάνει οτιδήποτε.

Γι’ αυτό, μόνο για καλό θα είναι όποια αλλαγή έρθει σε ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, επειδή στην Περιφέρεια είμαστε όλοι φίλοι του αθλητισμού.

Για εμάς είναι προτεραιότητα ο αθλητισμός και γι’ αυτό η Περιφέρεια έχει φτιάξει τα “σπίτια”, τους χώρους άθλησης τόσων Ομοσπονδιών. Σύντομα θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ σπουδαία νέα για τη Γυμναστική.

Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές και συνδιοργανωτές του Aphrodite Cup, είναι ένας αγώνας που προάγει την αριστεία, την προσπάθεια, αναδεικνύει νέα ταλέντα και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού δημιουργήθηκε από την κυρία Μιχοπούλου, έναν άνθρωπο που αγαπά το άθλημα της ρυθμικής και το έχει αναδείξει περισσότερο από όλους».

Καγκάλου: «Να προκριθώ στον τελικό του ατομικού»

Η Αναστασία Καγκάλου, πρωταθλήτρια Ελλάδας πέρυσι στην κατηγορία νεανίδων, φέτος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην κατηγορία των γυναικών στο ατομικό.

Με αφορμή την παρουσία της στη διοργάνωση είπε: «Είναι η τέταρτη χρονιά που θα συμμετάσχω στο Aphrodite Cup, αλλά και η πρώτη φορά που θα αγωνιστώ στην κατηγορία γυναικών. Στόχος μου είναι να εκτελέσω όσο πιο άρτια και καλά τα προγράμματά μου, ώστε να κερδίσω μία θέση στον τελικό. Θέλω να ευχαριστήσω τις προπονήτριές μου Αναστασία Χατζηπαυλή και Κωνσταντία Δεκανέα και τον σύλλογό μου, τον Σ.ΦΙ.Γ.ΜΟΣ., που με στηρίζουν και έχουν συντελέσει μεγάλο ρόλο στην προσπάθειά μου. Χαίρομαι πολύ όταν γεμίζει η εξέδρα με ανθρώπους που μας εμψυχώνουν».

Σιμιτζή: «Νιώθουμε πιο ενωμένες και πιο δυνατές από ποτέ»

Η Μαριάνθη Σιμιτζή, ένα από τα έξι μέλη της νέας εθνικής ομάδας ανσάμπλ των γυναικών, είπε με τη σειρά της: «Εκ μέρους όλης της ομάδας Ανσάμπλ θέλω να ευχαριστήσω την Ε.Γ.Ο. που μας έδωσε τη δυνατότητα να δουλεύουμε με την κυρία Ίρα Βιγκντόρτσικ, είναι μία κορυφαία προπονήτρια και ένας εργατικός άνθρωπος με πάθος και αφοσίωση. Μας εμπνέει καθημερινά και μας δίνει ξεκάθαρους στόχους. Η νέα αυτή προσπάθεια μας έχει δώσει μία τελείως διαφορετική διάθεση για δουλειά και νιώθουμε πιο ενωμένες και πιο δυνατές από ποτέ.

Το γεγονός ότι δουλεύουμε μαζί οι αθλήτριες Ατομικού και Ανσάμπλ, σε συνεργασία με τις προπονήτριες Μορφούλα Ντώνα, Σοφία Δημητράκη και Γεωργία Αναγνώστου, μας βοηθά να εξελιχθούμε και να χτίσουμε μία πραγματική ομάδα. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά και μας έχει γεμίσει χαρά και διάθεση. Είναι δίπλα μας ώστε να μας στηρίζουν και να μας βοηθήσουν να ακολουθήσουμε τον σκληρό αλλά όμορφο δρόμο της κυρίας Βιγκντόρτσικ. Είμαστε έτοιμες να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο Aphrodite Cup».



Το 11ο Διεθνές Τουρνουά Aphrodite Cup διοργανώνεται από τον Γυμναστικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου «Η Αρμονία», με συνδιοργανωτές φορείς την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, με Θεσμικό Υποστηρικτή το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, την Κυριακή 22 Μαρτίου (14:30 - 15:30) θα υλοποιηθεί το εργαστήρι Αθλητικής Παιδείας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» της Οργανωτικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα δοθεί μετάλλιο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά που θα πάρουν μέρος.

Τη διοργάνωση ενισχύουν ως Χορηγοί η Kapola Gymnastics, o Όμιλος Ιατρικού Αθηνών - Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, το Coral Hotel, η Μαρίνα Φλοίσβου, η Gianni Rodini και το TGI Fridays. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ.



Το Aphrodite Cup είναι ενταγμένο στο επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (World Gymnastics), έχει την υποστήριξη της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+» και προωθεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.





