Ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται στο «La Cartuja» για να παρακολουθήσει τη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις. Αποστολή στη Σεβίλλη Νίκος Αθανασίου.

Ο Αλαφούζος είχε πηγαδάκι με τον Μπενίτεθ και τα στελέχη της ΠΑΕ Μπουτσικάρη, Κοτσόλη, Φύσσα, Κορόνα.

