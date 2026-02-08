Η Μονακό με εξαιρετική εμφάνιση των Στραζέλ και Νέντοβιτς επιβλήθηκε (92-78) της Σαλόν εκτός έδρας για την 19η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η Μονακό φαίνεται πως άφησε πίσω της τα προβλήματα (οικονομικής φύσεως) που την ταλαιπωρούσαν εκτός γηπέδου και ισοπέδωσε (92-78) τη Σαλόν εκτός έδρας για την 19η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη απολαμβάνει την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 17-2, ενώ οι γηπεδούχοι που βρίσκονται στην 9η θέση έχουν απολογισμό 9 νίκες και 10 ήττες.

Ο Μάθιου Στραζέλ με 15 πόντους και ο Νεμάνια Νέντοβιτς με άλλους 15 ήταν εκείνοι που έκαναν τη διαφορά για τους μονεγάσκους οι οποίοι από τα πρώτα λεπτά επέβαλλαν τον ρυθμό τους (7-15 στο 7.30’’ και 20-35 στο 15’) και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στη Σαλόν.

Παρότι ο Νέιτ Ντάρλινγκ με 22 πόντους και ο Γκραντ Γκόλντεν γνώριμος από τη θητεία του στην ΑΕΚ είχε 8 πόντους και 10 ριμπάουντ οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν. Η Μονακό στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε και στο +18 (61-79 στο 34.30’’) επιτυγχάνοντας μια άνετη νίκη.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικεντρώνεται πλέον στις υποχρεώσεις της στην Euroleague όπου την προσεχή Παρασκευή (13/2, 20:30) φιλοξενεί στο SALLE GASTON MEDECIN τη Μπασκόνια για την 28η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-17, 34-45, 55-69, 78-92.

ΣΑΛΟΝ (Ντελόρντ): Χιλ 14, Λερέι, Μουτς 8, Γκόλντεν 8 (10 ριμπ.), Κούτμπερσον 5 (1/1 τριπ.), Νάτζι 2, Ναντόλνι 8 (1/4 τριπ.), Ντάρλινγκ 22 (4/7 τριπ.), Τσούπας 7 (1/3 τριπ.), Μεντί, Τονελιέρ 4.

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Μπλοσομγκέιμ 9 (2/2 τριπ.), Μισινό 3 (1/2 τριπ.), Τάις 7 (4 ριμπ.), Ντιάλο 12 (3 ριμπ.), Τζέιμς 11 (1/3 τριπ.), Γιακουντού, Τάρπει 6 (1/2 τριπ.), Μπέγκαριν 8 (2/2 τριπ.), Νέντοβιτς 15 (5/6 τριπ.), Στραζέλ 15 (2/2 τριπ.), Μίροτιτς 5 (3 ριμπ.).

