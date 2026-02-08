Σαλόν-Μονακό 78-92: Περίπατος με Στραζέλ-Νέντοβιτς
Η Μονακό φαίνεται πως άφησε πίσω της τα προβλήματα (οικονομικής φύσεως) που την ταλαιπωρούσαν εκτός γηπέδου και ισοπέδωσε (92-78) τη Σαλόν εκτός έδρας για την 19η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη απολαμβάνει την κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 17-2, ενώ οι γηπεδούχοι που βρίσκονται στην 9η θέση έχουν απολογισμό 9 νίκες και 10 ήττες.
Ο Μάθιου Στραζέλ με 15 πόντους και ο Νεμάνια Νέντοβιτς με άλλους 15 ήταν εκείνοι που έκαναν τη διαφορά για τους μονεγάσκους οι οποίοι από τα πρώτα λεπτά επέβαλλαν τον ρυθμό τους (7-15 στο 7.30’’ και 20-35 στο 15’) και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στη Σαλόν.
Παρότι ο Νέιτ Ντάρλινγκ με 22 πόντους και ο Γκραντ Γκόλντεν γνώριμος από τη θητεία του στην ΑΕΚ είχε 8 πόντους και 10 ριμπάουντ οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν. Η Μονακό στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε και στο +18 (61-79 στο 34.30’’) επιτυγχάνοντας μια άνετη νίκη.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικεντρώνεται πλέον στις υποχρεώσεις της στην Euroleague όπου την προσεχή Παρασκευή (13/2, 20:30) φιλοξενεί στο SALLE GASTON MEDECIN τη Μπασκόνια για την 28η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-17, 34-45, 55-69, 78-92.
ΣΑΛΟΝ (Ντελόρντ): Χιλ 14, Λερέι, Μουτς 8, Γκόλντεν 8 (10 ριμπ.), Κούτμπερσον 5 (1/1 τριπ.), Νάτζι 2, Ναντόλνι 8 (1/4 τριπ.), Ντάρλινγκ 22 (4/7 τριπ.), Τσούπας 7 (1/3 τριπ.), Μεντί, Τονελιέρ 4.
ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Μπλοσομγκέιμ 9 (2/2 τριπ.), Μισινό 3 (1/2 τριπ.), Τάις 7 (4 ριμπ.), Ντιάλο 12 (3 ριμπ.), Τζέιμς 11 (1/3 τριπ.), Γιακουντού, Τάρπει 6 (1/2 τριπ.), Μπέγκαριν 8 (2/2 τριπ.), Νέντοβιτς 15 (5/6 τριπ.), Στραζέλ 15 (2/2 τριπ.), Μίροτιτς 5 (3 ριμπ.).
✍️🤯 La spéciale Matthew 3️⃣➕️1️⃣
🪣 Strazel MVP 🆚️ Chalon 👑
💥 15 points
🍬 5 passes
🏹 2/2 à 3-points
👑 19 d'éval#RocaTeam #BetclicELITE pic.twitter.com/8JwFuxA8C1
— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) February 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.