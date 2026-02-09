Ο Ντάντε Έξουμ είναι ο παίκτης που έχουν στο τραπέζι για να παίξουν τα ρέστα τους στην Παρτίζαν, προκειμένου να ενισχυθούν μέσα από ένα μακροπρόθεσμο πλάνο.

Στην αγορά για την ενίσχυση της ομάδας φαίνεται πως βγήκε ξανά η Παρτίζαν και σύμφωνα με τα Σερβικά μέσα εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ντάντε Έξουμ. Ο Αυστραλός άσος είχε βρεθεί και πέρσι στο στόχαστρο της ομάδας του Βελιγραδίου, αλλά αποφάσισε τότε να παραμείνει στο NBA, όπου υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς.

Η σεζόν, όμως, δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με το πως είχε τα πράγματα ο ίδιος στο μυαλό του. Ο Ντάντε Έξουμ αντιμετώπισε προβλήματα στο δεξί γόνατο, εξαιτίας των οποίων υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι επιπλοκές που εμφανίστηκαν τον ανάγκασαν να χάσει ολόκληρη τη σεζόν, ο Έξουμ δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι για το Ντάλας και ήταν ουσιαστικά εκτός γηπέδων όλη την τρέχουσα περίοδο. Αργότερα, στο πλαίσιο ανταλλαγών στο NBA, παραχωρήθηκε στην Ουάσινγκτον, αλλά οι Ουίζαρντς τον άφησαν ελεύθερο σύντομα, καθιστώντας τον επίσημα free agent και ξανά διαθέσιμο στην αγορά.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του TeleSport, η Παρτίζαν στρέφει ξανά το βλέμμα της στον Ντάντε Έξουμ ως τον παίκτη-κλειδί για το μέλλον του συλλόγου. Η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια εξακολουθεί να τον θεωρεί πρωταρχικό στόχο σε περίπτωση που έρθει στην Ευρώπη και είναι έτοιμοι να κινηθούν άμεσα, ώστε να τον πείσουν να υπογράψει συμβόλαιο.

Πάντως, ο Αυστραλός άσος δεν θα βιαστεί να επιλέξει ομάδα πριν από το καλοκαίρι. Η κύρια προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση του και η επιστροφή στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση. Μόνο όταν αισθανθεί απολύτως έτοιμος να μπει ξανά στη «μάχη» θα πάρει την απόφαση του για το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.