Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βραβεύτηκε ως legend στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο προπονητής - μύθος του Ευρωπαϊκού μπάσκετ αποτελεί το νέο μελος του Hall of Fame των Gazzetta Awards!

Τα Gazzetta Awards by Novibet αποτελούν πλέον θεσμό στα αθλητικά δρώμενα της χώρας κλείνοντας αισίως 11 χρόνια «ζωής» με μια λαμπρή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής. Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν έδωσαν δυναμικό «παρών» και παρέλαβαν τα βραβεία τους από επίσης εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε στο «Hall of Fame» των Gazzetta Awards. Ο πολυνίκης και άκρως πετυχημένος προπονητής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ βραβεύτηκε ως legend για την ανεκτίμητη προσφορά του και παρουσία του στα παρκέ τα τελευταία 35 χρόνια από τη θέση του προπονητή.

Ο «Ζοτς» είναι ο προπονητής με τις περισσότερες κατακτήσεις της Euroleague καθώς έχει στο παλμαρέ του εννέα τρόπαια! Τα πέντε εκ των οποίων ως head coach του Παναθηναϊκού, ενώ έχει κατακτήσει από μια φορά το τρόπαιο ως προπονητής της Παρτίζαν, της Μπανταλόνα, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Φενέρμπαχτσε. Και μάλιστα με διαφορά… πέντε κατακτήσεων από τον 2ο Ετόρε Μεσίνα ο οποίος έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το βαρύτιμο τρόπαιο.

Και δεν είναι μόνο οι κατακτήσεις. Είναι και οι νίκες. Ο Ομπράντοβιτς είναι ο πολυνίκης προπονητής της Euroleague καθώς απαριθμεί 367 νίκες έναντι 330 νικών (επίσης) του Ετόρε Μεσίνα. Ανάμεσα στις αναρίθμητες διακρίσεις του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στην τροπαιοθήκη και το Gazzetta Awards.

«Ευχαριστώ και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Τιμή μου που είμαι εδώ. Η ζωή του προπονητή είναι δύσκολη, αλλά το legacy με κάνει περήφανο. Απόψε έχω κοντά μου πρώην παίκτες μου που τώρα είναι προπονητές. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Ευχαριστώ τους Διαμαντίδη και τους Αλβέρτη, τον Σλούκα. Ο Σλούκας ήταν o floor general στο παρκέ», ήταν τα λόγια του και παρέλαβε το βραβείο από τον Κώστα Σλούκα.