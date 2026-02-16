Σπουδαία προσθήκη για τη Φενέρμπαχτσε που συμφώνησε με την παγκόσμιας κλάσης μπασκετμπολίστρια, Μπρεάνα Στιούαρτ.

Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε μια μεταγραφική κίνηση παγκόσμιας εμβέλειας, ανακοινώνοντας την επιστροφή της κορυφαίας Μπρεάνα Στιούαρτ στην ομάδα.

Η Αμερικανίδα σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ, η οποία ταυτίστηκε με την ιστορική κατάκτηση της πρώτης Euroleague του συλλόγου τη σεζόν 2022-23, επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη για να ενισχύσει το ρόστερ των «κίτρινων καναρινιών».

Η συμφωνία αυτή προβλέπει την ενσωμάτωση της Στιούαρτ στην ομάδα τον Απρίλιο, λίγο πριν από το κρίσιμο ραντεβού του Final Six της EuroLeague Women που θα διεξαχθεί στη Σαραγόσα. Παράλληλα, η παρουσία της στο ρόστερ αποτελεί το ισχυρότερο «όπλο» της Φενερμπαχτσέ στον δρόμο προς την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία της.

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσόρισε την 31χρονη πίσω στην οικογένεια της Φενέρ με ανάρτησή της, ευχόμενη η σούπερ σταρ του μπάσκετ να συνεχίσει να καταρρίπτει ρεκόρ και να προσθέτει τίτλους στην πλούσια συλλογή της, φορώντας τη φανέλα της ομάδας.

Dünya Yıldızı Breanna Stewart yeniden Fenerbahçe Opet’te! 💛💙✍️@breannastewart



February 16, 2026

Ποια είναι η Μπριάνα Στιούαρτ

Η Μπριάνα Στιόυαρτ θεωρείται μία από τις κορυφαίες παίκτριες όλων των εποχών, έχοντας κερδίσει τα πάντα σε κάθε επίπεδο. Στο κολέγιο έγραψε ιστορία με το UConn, κατακτώντας 4 συνεχόμενα πρωταθλήματα NCAA και ισάριθμα βραβεία MVP. Στο WNBA, έχει αναδειχθεί δύο φορές MVP της λίγκας και δύο φορές Πρωταθλήτρια (με Seattle Storm και NY Liberty), ενώ έχει συλλέξει αμέτρητες διακρίσεις ως μέλος της Καλύτερης Πεντάδας.

Σε διεθνές επίπεδο, είναι σύμβολο της εθνικής των ΗΠΑ, έχοντας κατακτήσει 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και 3 Παγκόσμια Κύπελλα.