Εροκσπόρ - Φενέρ 76-83: Στα ημιτελικά η ομάδα του Σάρας με την 14η σερί νίκη της
Συνεχίζει με νίκες η ομάδα του Σάρας. Η Φενέρ νίκησε με 83-76 την Εροκσπορ και πέρασε στα ημιτελικά του τουρκικού Κυπέλλου. Εκεί θα παίξει με την Τουρκ Τέλεκομ που απέκλεισε με 100-77 την Τραμπζονσπόρ.
Με το νέο ροζ φύλλο αγώνα, η Φενέρ έφτασε τις 14 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη.
Από την πλευρά των νικητών ο Ντε Κολό είχε 20 πόντους και ήταν πρώτος σκόρερ. Τον ακολούθησε ο Μπιμπέροβιτς που τελείωσε με 16 πόντους, ενώ στους 12 πόντους σταμάτησε ο Γιάντουνεν.
