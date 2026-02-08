Μακάμπι Τελ Αβίβ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Φέντερμαν
Η Μακάμπι ενημέρωσε το πρωί της Κυριακής 8/2 ότι ο Ντέιβιντ Φέντερμαν, εκ των ιδιοκτητών της «ομάδας του λαού» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Ο Φέντερμαν και η οικογένεια του συνδέθηκαν με τη Μακάμπι επί δεκαετίες.
Η ανακοίνωση της Μακάμπι
«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοινώνει με βαθιά λύπη και θλίψη τον θάνατο του Ντέιβιντ Φέντερμαν, εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τα παιδιά του, σε ηλικία 81 ετών.
Ο Φέντερμαν στήριζε τη Μακάμπι σε όλη του τη ζωή, αποτελώντας κεντρική και σημαντική προσωπικότητα της οικογένειας του συλλόγου επί δεκαετίες. Τηρούσε πάντα τη δέσμευσή του απέναντι στον σύλλογο με αγάπη, αφοσίωση και βαθιά πίστη. Ήταν άνθρωπος αξιών, πατριώτης του Ισραήλ και αγαπητός σε όλους. Η ηγεσία και η τεράστια συμβολή του στη Μακάμπι και στην ισραηλινή αθλητική κοινότητα θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συμμετέχει στον βαρύ πόνο της οικογένειας Φέντερμαν και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια από καρδιάς».
