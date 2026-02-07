Ο Μάριο Χεζόνια πήρε μεγάλη... μεταγραφή, με τον Κροάτη να γίνεται πλέον πελάτης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς!

Ο Μάριο Χεζόνια προχώρησε σε μια κίνηση για το μέλλον του, με τον Κροάτη φόργουορντ να αλλάζει μανατζερική στέγη και να ανακοινώνεται από τον γνωστό ατζέντη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Στην καριέρα του ο Μάριο Χεζόνια είχε αλλάξει αρκετούς ατζέντηδες, με τον σταρ της Ρεάλ να δίνει τώρα τα χέρια με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, σε μια κίνηση πάντως που δημιουργεί ερωτηματικά.

Ο Μάριο Χεζόνια, που τη φετινή σεζόν στη EuroLeague μετρά 12.6 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο, έχει υπογράψει στη Ρεάλ μέχρι το 2029. Έτσι, μένει να δούμε εάν η συμφωνία του με τον Ραζνάτοβιτς φέρει και αλλαγή ομάδας για τον ίδιο το ερχόμενο καλοκαίρι.