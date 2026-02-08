Ρεάλ Μαδρίτης - Γρανάδα 94-79: Έβγαλε αντίδραση μετά το Ντουμπάι η «βασίλισσα»
Μετά την ήττα από την Ντουμπάι στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Γρανάδα με 94-79 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της ACB.
Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο έφτασε τις 17 νίκες στο εγχώριό του πρωτάθλημα και συνεχίζει να είναι στην κορυφή με ρεκόρ 17-2.
Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Κράμερ που... οδήγησε την ομάδα του με 22 πόντους και 2 ριμπάουντ, έχοντας (6/9 τρίποντα).
Άξιος συμπαραστάτης του ο Λάιλς με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Μπόζιτς με 19 πόντους και ο Αλιμπέγκοβιτς που πέτυχε double-double με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Επόμενη υποχρέωση για τη Ρεάλ, η Παρτίζαν (13/02, 21:30), για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 24-19, 40-36, 70-54, 94-79.
