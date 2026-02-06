Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια: Υπερηχητικός Γουόρντ σε άμυνα και επίθεση
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο κατάμεστο ΣΕΦ τη Βίρτους, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.
Από την αρχή, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν υπερηχητικοί κι έλεγαν την αναμέτρηση σκοράροντας κατά ριπάς σκοράροντας 61 πόντους για να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο στο +27 (61-34).
Ένα από τα highlights του αγωνα προήλθε δια χειρός Τάισον Γουόρντ, ο οποίος μπλόκαρε τον Τζάλοου και βγήκε στον αιφνιδιασμό για να καρφώσει εμφατικά ξεσηκώνοντας το γήπεδο.
Δείτε τη φάση
He’s a fan favourite already.#MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/8dofSQAYDc— EuroLeague (@EuroLeague) February 6, 2026
