Ο Τάισον Γουόρντ κάνει τα πάντα και συμφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ ξεσηκώνοντας τον κόσμο που βρέθηκε στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο κατάμεστο ΣΕΦ τη Βίρτους, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Από την αρχή, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν υπερηχητικοί κι έλεγαν την αναμέτρηση σκοράροντας κατά ριπάς σκοράροντας 61 πόντους για να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο στο +27 (61-34).

Ένα από τα highlights του αγωνα προήλθε δια χειρός Τάισον Γουόρντ, ο οποίος μπλόκαρε τον Τζάλοου και βγήκε στον αιφνιδιασμό για να καρφώσει εμφατικά ξεσηκώνοντας το γήπεδο.