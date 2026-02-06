Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την απόλυτη απουθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού κατά την είσοδό του στο ΣΕΦ για το ματς με τη Βίρτους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει βρεθεί στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά το συμβάν στο Ντουμπάι, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να δείχνει έμπρακτα την στήριξή το στον προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδας πριν το μας με την Μπολόνια.

Κατά την είσοδό του στο παρκέ πριν το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Βίρτους, ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο, με τους φιλάθλους της ομάδας του Πειραιά να δείχνουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο το πόσο αγαπούν και στηρίξουν τον Έλληνα κόουτς.

Συγκεκριμένα, μόλις ο Γιώργος Μπαρτζώκας πάτησε στη σάλα, όλο το ΣΕΦ σηκώθηκε όρθιο και τον χειροκρότησε, με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.

Το σύνθημα ήταν «Γιώργο Ψυχάρα, Ολυμπιακάρα, Γιώργο αλάνι για πάντα στο Λιμάνι», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ευχαριστεί με ένα νεύμα τους φιλάθλους.

Το βίντεο του Gazzetta με την αποθέωση στον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την είσοδό του στο ΣΕΦ: