Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος
Μετά το τραγικό φινάλε στη «διαβολόβδομάδα» ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους την επόμενη αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός παραδόθηκε άνευ όρων στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι γνωρίζοντας βαριά ήττα με 78-62.
Οι πράσινοι μπορεί να πήραν το θρίλερ με την Ρεάλ με 82-81 χάρη στο καλάθι του Γκραντ, όμως πέταξαν στα σκουπίδια αυτή την εμφάνιση.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στην 28η αγωνιστική υποδεχόμενη τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στο Telekom Center Athens την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 21:15.
@Photo credits: eurokinissi
