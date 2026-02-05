Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει στο Βελιγράδι απ' όπου έφυγε με την ήττα και με μία πολύ κακή εμφάνιση. Δείτε το πρόγραμμα των «πρασίνων» έως το τέλος της regular season.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πήρε το θρίλερ με την Ρεάλ με 82-81 χάρη στο καλάθι του Γκραντ, όμως κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι το σενάριο ήταν εντελώς διαφορετικά γραμμένο με τους «πράσινους» να φεύγουν με μία πολύ κακή ήττα με 78-62.

Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει άλλα 11 ματς έως και την ολοκλήρωση των αγώνων.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στην 28η αγωνιστική υποδεχόμενη τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Το πρόγραμμα