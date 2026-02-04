Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο έδειξε τη Ρεάλ, ως πιθανό προορισμό του Γκέρσον Γιαμπουσέλε εφόσον επιστρέψει στην Ευρώπη.

Η προοπτική της επιστροφής του Γκέρσον Γιαμπουσέλε έβαλε «φωτιά» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ο Σιλβέιν Φρανσίσκο έκανε την πρόβλεψη του. Ο Γάλλος φόργουορντ δεν έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής στους Νιου Γιορκ Νικς και οι πιθανότητες επιστροφής του στην Ευρώπη και τη Euroleague έχουν αυξηθεί.

Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του Γιαμπουσέλε στο ΝΒΑ με τους Νιού Γιορκ Νικς τον φέρνει πιο κοντά στην μεγάλη επιστροφή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο συμπαίκτης του στην Εθνική Γαλλίας Σιλβέιν Φρανσίσκο που αγωνίζεται στη Ζάλγκιρις έδωσε το... προβάδισμα στη Ρεάλ για την απόκτηση του.

«Αν έρθει στην Ευρώπη, πιστεύω ότι θα είναι η Ρεάλ. Αλλά μερικές φορές τα χρήματα παίζουν μεγάλο ρόλο. Νιώθω πάντως ότι θα επιστρέψει στη Μαδρίτη αν γυρίσει στην EuroLeague, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι ανοιχτός σε αυτό» δήλωσε ο Γάλλος πλέι μέικερ της Ζάλγκιρις μιλώντας στο Basketnews.com, το οποίο σημείωσε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR και η Χάποελ Τελ Αβίβ προσπαθούν να τον πείσουν να φορέσει τη φανέλα τους.

Και ο Σιλβέιν Φρανσίσκο παρατήρησε ακόμη για τον Γιαμπουσέλε: «Είναι πολύ δύσκολο. Κρίμα, γιατί τα πήγαινε καλά με τους Σίξερς, και το να πάει στη Νέα Υόρκη, όλοι σκεφτόμασταν ότι θα έπαιζε. Αλλά στο τέλος της ημέρας, απλά πρέπει να ξέρει πού θέλει να πάει. Πάντα λέω ότι όταν πηγαίνεις στο NBA, μένεις ένα ή δύο χρόνια ή ακόμα και μερικούς μήνες, και μετά πάντα οι μεγάλες ομάδες σε φέρνουν πίσω στην EuroLeague».

