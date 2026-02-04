ΕΠΟΣ: Οι live αντιδράσεις του Τσουβέλα στο Παναθηναϊκός-Ρεάλ και το ξέσπασμα στο τέλος

Ρεσιτάλ του Αλέξανδρου Τσουβέλα στα τελευταία λεπτά του Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο χθεσινό Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης έσπασαν... καρδιές, καθώς οι «πράσινοι» αν και κατάφεραν να γυρίσουν από το -15 κόντεψαν να το χάσουν στο τέλος δύο φορές. Το τρίποντο του Χουάντσο, αλλά και το καλάθι του Γκραντ δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έδωσαν τη νίκη στο «τριφύλλι» ανήμερα των γενεθλίων του.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, γνωστός φίλος του Παναθηναϊκού, έβλεπε το παιχνίδι από το κινητό την ώρα της εκπομπής «Άχαστοι» στο Youtube της Novibet και οι αντιδράσεις του ήταν όλες μυθικές.

Από που να το πιάσει κανείς; Από τη στιγμή που οι «πράσινοι» κλέβουν την μπάλα και ο Χουάντσο βάζει το τρίποντο; Από το γκολ-φάουλ στον Χεζόνια; Από το καλάθι στο τέλος του Γκραντ; Ή από την μίμηση του Αταμάν που έκανε;

Δείτε το video με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα από τη στιγμή που επικεντρώνεται στο Παναθηναϊκός-Ρεάλ Μαδρίτης, την ώρα που το ματς στο ΟΑΚΑ είχε μπει στο τελευταίο του λεπτό στο 1:11:11.