Οι καλύτερες φάσεις και τα highlights από την ήττα του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι BC, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να συνεχίσει το σερί των θετικών αποτελεσμάτων που είχε και ηττήθηκε από την Ντουμπάι BC (108-98) στην παράταση στην «Coca Cola Arena».

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παρότι βρήκε εύστοχο τρίποντο με τον Φουρνιέ στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στην πίεση του έξτρα πενταλέπτου και με ένα σερί των γηπεδούχων (13-3) πήραν τη νίκη, βάζοντας στοπ στο σερί των πέντε νικών των «ερυθρολεύκων».

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Καμπενγκέλε που τελείωσε την αναμέτρηση, πετυχαίνοντας τρομερό double-double με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ.