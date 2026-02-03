Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και ο αντίπαλος στην επόμενη αγωνιστική της EuroLeague

Newsroom
Τζόουνς
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια, ενόψει της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Επιστροφή στο ΣΕΦ έχει το πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό, ενόψει της 27η αγωνιστικής της EuroLeague. Πιο συγκεκριμένα μετά την ήττα των «ερυθρολεύκων» επί της Ντουμπάι BC (108-98), οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Βίρτους Μπολόνια (06/02, 21:15).

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Παρασκευή, 06 Φερβουαρίου με ώρα έναρξης 21:15.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, θέλει να επιστρέψει σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να κυνηγήσει το πλεονέκτημα έδρας, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας στην EuroLeague.

Η επόμενη υποχρέωση του Ολυμπιακού στην EuroLeague

 
  • Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια (06/02, 21:15)

@Photo credits: INTIME
     

