Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την Ντουμπάι και στρέφεται πλέον στο ματς με αντίπαλο την Βίρτους. Αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regular season.
Ο Ολυμπιακός πέρασε το πρώτο μισό της διαβολοβδομάδας, και μετά το ματς με την Ντουμπάι ετοιμάζεται για εκείνο με αντίπαλο τη Βίρτους Μπολόνια (6/2, 21:15) στο ΣΕΦ.
Μετά την ήττα κόντρα στην Ντουμπάι (108-98), ετοιμάζει βαλίτσες επιστροφής στην Ελλάδα, όπου την Παρασκευή (6/2) θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια, με σκοπό ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
- 27η αγωνιστική (06/02, 21:15): Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια
- 28η αγωνιστική (12/02, 21:15): Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας
- 29η αγωνιστική (25/02, 20:00): Ζάλγκιρις Κάουνας-Ολυμπιακός
- 30ή αγωνιστική (06/03, 21:15): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
- 31η αγωνιστική (10/03, 21:45): Παρί-Ολυμπιακός
- 32η αγωνιστική (12/03, 20:00): Μονακό-Ολυμπιακός
- 14η αγωνιστική (17/03, 21:15): Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (εξ αναβολής)
- 33η αγωνιστική (19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια
- 34η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
