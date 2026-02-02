Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν ακραίος στην τοποθέτηση του για τη μη τήρηση του fair play από τον Μάρκοβιτς στον αγώνα με την Μέγκα, που σκόραρε ενώ έληξε το ματς.

Σε μια απίστευτη δήλωση προέβη ο Σάσα Ομπράντοβιτς μετά την ήττα-σοκ (107-102) του Ερυθρού Αστέρα από την Μέγκα για την Αδριατική Λίγκα (ABA League) θέλοντας να σχολιάσει μια ενέργεια του Μπογκολιούπ Μάρκοβιτς.

Συγκεκριμένα, ο άσος της Μέγκα που ήταν εξαιρετικός με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα στο τέλος της αναμέτρησης και ενώ είχαν κριθεί όλα διέσχισε όλο το γήπεδο και έκανε ένα κάρφωμα το οποίο δεν μέτρησε, καθώς είχε λήξη το παιχνίδι.

Ο 20χρονος άσος από το Ούζιτσε ουσιαστικά δεν τήρησε το fair play και επέλεξε να κάνει επίθεση, γεγονός που προκάλεσε την οργή του Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος έκανε μια απίστευτη δήλωση.

«Πρέπει να μάθει να μην το κάνει αυτό. Άλλωστε, κάποιος θα του σπάσει το χέρι γι' αυτό. Χτυπάς λίγο την υπερηφάνεια της ομάδας. Ίσως ήμασταν πιο νυσταγμένοι και απροετοίμαστοι όσον αφορά το πολεμικό πνεύμα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μάθει να μην το κάνει αυτό» δήλωσε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου.

Είναι ξεκάθαρο πως η κίνηση του Μπογκολιούμπ Μάρκοβιτς δεν είναι σύμφωνη με τους άγραφους κανόνες του μπάσκετ, αλλά η τοποθέτηση του Σάσα Ομπράντοβιτς είναι υπερβολική, όσον αφορά την παρατήρηση πως κάποιος θα του σπάσει το χέρι για να μην το ξανακάνει!

Μάλιστα, οι Σέρβοι επισημαίνουν πως κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να ειπωθεί από κάποιον που διετέλεσε παίκτης και το πιο ορθό θα ήταν να κρατήσει την άποψη του και να μην την εκφράσει δημόσια, καθώς έκανε αίσθηση.

Βέβαια, στη συνέχεια έσπευσε να εκθειάσει τον παίκτη για τις επιδόσεις του λέγοντας πως «είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ταλαντούχος παίκτης, αλλά... αυτό δεν γίνεται». Ο Σάσα Ομπράντοβιτς, παραδέχθηκε πως ο Μάρκοβιτς έχει ποιότητα, αλλά πρέπει να μάθει τα όρια του αθλητικού πνεύματος.

Από κει και πέρα, μετά την ήττα από τη Μέγκα, ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει την Τρίτη (3/2, 21:00) τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Belgrade Arena για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

