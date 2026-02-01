Η Ρεάλ άγγιξε την 100άρα πριν από τον Παναθηναϊκό

Η Ρεάλ νίκησε τη Σαραγόσα με 99-78 και πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens (3/2, 21:15).

Η Ρεάλ έφτασε τις 16 νίκες σε 18 αγώνες στη Liga Endesa, επικρατώντας της Σαραγόσα με 99-78 και παραμένει μόνη στην κορυφή της κατάταξης.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και εξασφάλισαν τη νίκη πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της EuroLeague (3/2, 21:15).

Για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, ο Γκαμπριέλε Πρότσιντα σημείωσε 18 πόντους και μάζεψε πέντε ριμπάουντ, ο Σέρχιο Γιουλ πρόσθεσε 15 πόντους και τρεις ασίστ, ενώ ο Άλεξ Λεν πέτυχε 15 πόντους και κατέβασε επτά ριμπάουντ.

Η «Βασίλισσα» σούταρε 14/34 τρίποντα απέναντι στη Σαραγόσα, η οποία στηρίχθηκε κυρίως στις πρωτοβουλίες του Σάντι Γιούστα, που πέτυχε 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 45-41, 65-55, 99-78.

Αποτελέσματα-18η αγωνιστική

Σάββατο 31/1

Γρανάδα-Μπρεογκάν 64-83

Ανδόρα-Γκραν Κανάρια 94-78

Μπιλμπάο-Μπανταλόνα 80-76

Τζιρόνα-Μπούργος 77-71

Μανρέσα-Μάλαγα 92-98

Κυριακή 1/2

Ρεάλ Μαδρίτης-Σαραγόσα 99-78

Βαλένθια-Γέιδα 101-65

19:00 Τενερίφη-Μπασκόνια

20:00 Μούρθια-Μπαρτσελόνα

