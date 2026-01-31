Μέχρι πότε θα τον σώζει ο Σλούκας...

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τα περίμενε για άλλη μια φορά από τον Σλούκα και τον Γκραντ, επειδή δεν υπήρχε ο Ναν για να τα περιμένει όλα από αυτόν. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε «δια πυρός και σιδήρου» (79-78) από την έδρα της Βιλερμπάν, για την 25η αγωνιστική της Euroleague, σε μια βραδιά που έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Κώστα Σλούκα. Ο «κάπτεν» των «πρασίνων» θύμισε γιατί θεωρείται ο κορυφαίος floor general της Ευρώπης, οδηγώντας το «τριφύλλι» σε μια υπερπολύτιμη νίκη.

Ο έμπειρος γκαρντ δεν ήταν απλά ο πρώτος σκόρερ, ήταν η «καρδιά» και το «μυαλό» της ομάδας στο παρκέ. Σε 27:45 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 26 πόντους, μοίρασε 9 ασίστ, πήρε 3 ριμπάουντ και έκανε 1 κλέψιμο συγκεντρώνοντας 36 βαθμούς στην αξιολόγηση (PIR).

Βέβαια, ο Παναθηναϊκός AKTOR τα περίμενε όλα από τον Κώστα Σλούκα και τον Τζέριαν Γκραντ, επειδή δεν υπήρχε ο Κέντρικ Ναν για να τα περιμένει όλα από αυτόν! Χρειάστηκε εν ολίγοις ο Έργκιν Άταμαν να «στύψει» τον αρχηγό του και τον Αμερικανό γκαρντ για να αποφύγει μια ήττα που θα μεγάλωνε το πρόβλημα, όσον αφορά τη διατήρηση της ομάδας μέσα στον βασικό της στόχο.

Ο Τζέριαν Γκραντ αποτέλεσε τον δεύτερο πυλώνα στον οποίο στηρίχθηκε ο Τούρκος τεχνικός για να γίνει η δουλειά στην LDLC Arena, παίζοντας καταπληκτική σε άμυνα και επίθεση. Στους παίκτες που έδωσαν λύσεις συμπεριλαμβάνονται ο Ντίνος Μήτογλου με την απόδοση του (8 πόντους- 4 ριμπάουντ) ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν η ελληνική ομάδα προσπαθούσε να βρει σκορ, καθώς δυσκολεύονταν αρκετά στην επίθεση, αλλά και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος είχε 11 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 τάπες σε 31:31 λεπτά συμμετοχής.

Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού AKTOR εντοπίζεται ξεκάθαρα στον Τι Τζέι Σορτς που δεν θυμίζει ούτε κατ΄ ελάχιστον τον περσινό παίκτη που «μάγευε» την Ευρώπη και μοιάζει πλέον σκιά του εαυτού του. Είναι εμφανές πως έχει χάσει την αυτοπεποίθηση του, γι’ αυτό και αδυνατεί πολλές φορές να τελειώσει φάσεις που αποτελούσαν «βούτυρο στο ψωμί του».

Ο Αταμάν με τη σειρά του μοιάζει να μην έχει πλέον άλλα αποθέματα υπομονής για να τον περιμένει. Γι΄ αυτό και του δίνει το μίνιμουμ του χρόνου (έπαιξε 11:13 λεπτά έχοντας 2 πόντους με 0/5 σουτ, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη).

Δεν είναι σίγουρο πως θα μπορέσει στη συνέχεια ο Τι Τζέι Σορτς να βρει τον χώρο και να αντιδράσει πιέζοντας κυρίως ο ίδιος τον εαυτό του, όμως πλέον είναι επιτακτική ανάγκη η επιστροφή του Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν θα θεραπεύσει όλα τα αγωνιστικά ζητήματα, αλλά αρκετά.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδειξε χαρακτήρα μεγάλης ομάδας, κερδίζοντας ακόμα και στην κακή του μέρα επιθετικά, χάρη στην προσωπικότητα του Κώστα Σλούκα και του Τζέριαν Γκραντ. Είναι επιβεβλημένη πλέον η επιστροφή του Κέντρικ Ναν, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ξανά η ελπίδα, αλλά και να υπάρχουν στην πεντάδα των «πρασίνων» εξτρά αξιόπιστες λύσεις σ’ αυτό τον μαραθώνιο της Euroleague.

