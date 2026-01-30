Σύμφωνα με Μέσα του Ισραήλ, ο Ιτούδης με τους παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ έμειναν μέχρι αργά στα αποδυτήρια μετά την ήττα από τη Μπάγερν. Τι έγινε με τον πρόεδρο της ομάδας, Γιανάι.

Δεν πάνε καλά τα πράγματα για την Χάποελ Τελ Αβίβ το τελευταίο διάστημα και τις δύο σερί ήττες, με την ομάδα του Ιτούδη πάντως να παραμένει ψηλά στη βαθμολογία.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Sport 5, στο τέλος του αγώνα, ο Ιτούδης παρέμεινε στα αποδυτήρια και μίλησε για δύο ώρες με τους παίκτες του. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το κείμενο και επικαλείται τους παίκτες, ο προπονητής τους είπε ότι θα βγουν από την κρίση μαζί και ότι πίστευε στη δύναμή τους.

Αυτός που δεν ήταν παρών στη συζήτηση ήταν ο Γιαμ Μεντάρ, ο οποίος αποχώρησε από την αίθουσα αμέσως μετά τον αγώνα λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο - και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο νοσοκομείο Ιτσίλοφ. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αναμένονται σήμερα. Ωστόσο, ο Ιτούδης δήλωσε αισιόδοξος ότι θα αγωνιστεί το Σάββατο εναντίον της Ιερουσαλήμ.

Μια άλλη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ήταν σε επίπεδο διοίκησης - στην οποία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης Όφερ Γιανάι, ο διευθύνων σύμβουλος Τζάτσι Ράιχενσταϊν, ο προπονητής Δημήτρης Ιτούδης, ο βοηθός προπονητή και το επιτελείο. Ο Γιανάι ξεκαθάρισε στο επιτελείο: «Η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, και αν συνεχιστεί - θα υπάρξουν σοκ, με την κατάσταση όλων να διακυβεύεται», μεταξύ άλλων.

