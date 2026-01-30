Ταϊρίκ Τζόουνς: Το «θηρίο» που έλειπε από τη ρακέτα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στην Μπαρτσελόνα από τον παίκτη που έψαχνε και βρήκε ο Μπαρτζώκας στο πρόσωπο του Ταϊρίκ Τζόουνς. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague μπαίνοντας με... φόρα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ασταμάτητος. Ακόμη και όταν οι Καταλανοί βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν βάζοντας μεγάλα σουτ με τους Κέβιν Πάντερ και Ουίλ Κλάιμπερν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο και αυτό οφείλονταν στο κυριαρχικό παιχνίδι του Ταϊρίκ Τζόουνς με την αθλητικότητα και την εκρηκτικότητα που έδωσε στη θέση «5».

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, ο MVP μιας βραδιάς που έδωσε την απάντηση στο ερώτημα γιατί ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον επέλεξε. Δεν ήταν απλώς οι αριθμοί όσο έμεινε στο παρκέ, αλλά η αίσθηση πως ο Ολυμπιακός βρήκε επιτέλους αυτό που του έλειπε τόσο καιρό στη ρακέτα.

Η στατιστική απεικόνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν τρομακτική. Σε 20:54 λεπτά συμμετοχής, έκανε τα πάντα στο παρκέ. Τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 τάπες συγκεντρώνοντας 29 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Μάλιστα, τα τρία εντυπωσιακά κοψίματα σε σημαντικά σημεία της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός για έναν παίκτη που αγωνίστηκε ουσιαστικά ένα ημίχρονο! Δείχνει το αμυντικό ένστικτο του παίκτη, τον εξαιρετικό συγχρονισμό του με τον αντίπαλο και την αλτικότητα του με την οποία δεν αλλοίωσε απλώς τα σουτ, «έσβησε τα φώτα» στους ψηλούς της Μπαρτσελόνα.

Ο «Master» του Pick n' Dive

Πέρα από τους αριθμούς, όμως η ουσία βρίσκεται στο πώς αγωνίστηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός είχε χρόνια να βρει έναν ψηλό με τόσο τρομερή έφεση στο Pick 'n' Dive (το γρήγορο βύθισμα προς το καλάθι μετά το σκριν).

Ο Τζόουνς δεν ρολάρει απλώς προς τη ρακέτα βυθίζεται με ταχύτητα και αυτή η κίνηση είναι «χρυσάφι» για την επίθεση των «ερυθρολεύκων» και ειδικά τα γκαρντ. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει το γήπεδο και δημιουργεί τους χώρους που χρειάζονται οι περιφερειακοί για να εκτελέσουν. Ουσιαστικά ήταν ο παίκτης που «ξεκλείδωσε» την επίθεση χωρίς απαραίτητα να έχει την μπάλα στα χέρια του σε καθοριστικά σημεία της αναμέτρησης.

Ειδικά εκεί που η Μπαρτσελόνα έδειχνε να επιχειρεί να ελέγξει την αναμέτρηση με τα μεγάλα σουτ του Κέβιν Πάντερ και του Ουίλ Κλάιμπερν.

Rim Protector και Ενέργεια

Στην άμυνα, ο Τζόουνς μεταμορφώθηκε στον Rim Protector που έψαχνε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο τα τρία κοψίματα. Είναι η ικανότητά του να βγαίνει ψηλά στα σκριν, να αλλάζει στα γκαρντ και να επιστρέφει αστραπιαία για να προστατεύσει το καλάθι. Τα 3 κλεψίματα μαρτυρούν την ικανότητα του να χρησιμοποιεί με ταχύτητα τα χέρια του γεγονός που είναι σπάνιο για παίκτη που αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Πάνω απ' όλα όμως, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έδωσε μεγάλη ενέργεια στο παιχνίδι που ήταν μεταδοτική στην εξέδρα την οποία ξεσήκωσε με τα καρφώματα του και έβαλε στην εξίσωση τον κόσμο.

Μπορεί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός να έχει μέγεθος και δημιουργία, ωστόσο, με τον Ταιρίκ Τζόουνς, απέκτησε κάθετη κίνηση στη ρακέτα και ταχύτητα. Η εμφάνισή του κόντρα στην Μπαρτσελόνα δεν ήταν απλώς ένα καλό παιχνίδι. Ήταν η... δήλωση του πως η ρακέτα του Ολυμπιακού είναι πλέον πλήρης, πολυδιάστατη και... τρομακτική για κάθε αντίπαλο.

Πέρα από τον Τζόουνς όμως μεγαλειώδη εμφάνιση έκανε και ο Τάϊλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος παρότι γύρισε το πόδι του επέστρεψε και ξανασυνδέθηκε με το καλάθι. Αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επίθεση και η αγκαλιά του Γιώργου Μπαρτζώκα στο τελευταίο και πολύ δύσκολο τρίποντο που σημείωσε ήταν η καλύτερη επιβράβευση για έναν παίκτη που είναι το σημείο αναφοράς ξεκάθαρα στην περιφέρεια του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και με τη μεγαλύτερη επίδραση μαζί με τον Σάσα Βεζένκοφ στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας στην επίθεση.

ΥΓ: Ο Κόρι Τζόσεφ δεν μπορεί να κριθεί, καθώς στα 12:05 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε έδειξε εμφανώς ανέτοιμος και θα χρειαστεί χρόνο (απολύτως λογικό) για να αποδώσει σύμφωνα με τα στάνταρ που έχει στην καριέρα του. Σημείωσε 2 πόντους και μοίρασε 2 ασίστ, αλλά δεν έχει ακόμη τις ανάσες και την ταχύτητα που απαιτείται, όμως έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση του παιχνιδιού.

