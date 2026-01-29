Ο Ολυμπιακός στρέφεται πλέον στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Dubai Basketball. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regular season.

Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη διπλή αγωνιστική της επόμενης εβδομάδας, απέναντι στη Dubai Basketball (3/2, 18:00) και τη Βίρτους Μπολόνια (6/2, 21:15).

Το καλεντάρι της 26ης αγωνιστικής στέλνει τους Πειραιώτες στο Εμιράτο, και ακολούθως επιστρέφουν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την αναμέτρηση με τους Ιταλούς.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού