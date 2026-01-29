Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Ο Ολυμπιακός στρέφεται πλέον στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Dubai Basketball. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regular season.
Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη διπλή αγωνιστική της επόμενης εβδομάδας, απέναντι στη Dubai Basketball (3/2, 18:00) και τη Βίρτους Μπολόνια (6/2, 21:15).
Το καλεντάρι της 26ης αγωνιστικής στέλνει τους Πειραιώτες στο Εμιράτο, και ακολούθως επιστρέφουν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την αναμέτρηση με τους Ιταλούς.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
- 26η αγωνιστική (03/02, 18:00): Dubai Basketball-Ολυμπιακός
- 27η αγωνιστική (06/02, 21:15): Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια
- 28η αγωνιστική (12/02, 21:15): Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας
- 29η αγωνιστική (25/02, 20:00): Ζάλγκιρις Κάουνας-Ολυμπιακός
- 30ή αγωνιστική (06/03, 21:15): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
- 31η αγωνιστική (10/03, 21:45): Παρί-Ολυμπιακός
- 32η αγωνιστική (12/03, 20:00): Μονακό-Ολυμπιακός
- 14η αγωνιστική (17/03, 21:15): Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (εξ αναβολής)
- 33η αγωνιστική (19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια
- 34η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
@Photo credits: KLODIAN LATO / EUROKINISSI
