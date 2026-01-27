Πρόταση-μαμούθ 18 εκατομμυρίων ευρώ για να υπογράψει 3ετές συμβόλαιο έκανε στον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ο πρόεδρος της Παρτίζαν Όστογια Μιχαήλοβιτς, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα.

Αποφασισμένος να φέρει ξανά στην Παρτίζαν τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είναι ο πρόεδρος της ομάδας Όστογια Μιχαήλοβιτς, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα! Το ρεπορτάζ του Nova.rs αναφέρει πως ο «ισχυρός άνδρας» του συλλόγου συνοδευόμενος από τον υιό του ήρθε σε επαφή με τον Σέρβο σούπερ σταρ και είναι σε... ανοικτή γραμμή όλο τον τελευταίο καιρό.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ δεν συμμετείχε στις συζητήσεις που έγιναν ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Ζάρκο Πάσπαλι, θέλοντας προφανώς να κάνει όλους τους χειρισμούς το αφεντικό της Παρτίζαν.

Στον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς προσφέρθηκε συμβόλαιο 6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια. Κάτι που αν τελικά υλοποιηθεί θα τον καταστήσει ως τον πλέον ακριβοπληρωμένο παίκτη της Ευρώπης.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Παρτιζάν, για την οποία αγωνίστηκε από το 2010 έως το 2014, πριν μετακομίσει στη Φενερμπαχτσέ, και στη συνέχεια από την Τουρκία στο NBA. Εκεί έπαιξε για τους Κινγκς, τους Ατλάντα Χοκς και τώρα τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ωστόσο, η απόφαση του Μπογκντάνοβιτς αυτή τη στιγμή δεν είναι να επιστρέψει στην Παρτιζάν, αλλά να παραμείνει στο NBA την επόμενη σεζόν, κυρίως λόγω της σύνταξης και των παροχών που θα κερδίσει. Διότι, θα συμπληρώσει εφόσον μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες τα 10 χρόνια στο ΝΒΑ και θα αποκτήσει αυτόματα πλήρη συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τα μέλη της οικογένειας του.