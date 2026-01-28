Πασκουάλ ενόψει Ολυμπιακού: «Το ΣΕΦ είναι από τα πιο δύσκολα γήπεδα της διοργάνωσης»

Στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού αλλά και στο γεμάτο ρόστερ που διαθέτει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αναφέρθηκε ο Τσάβι Πασκουάλ στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ (29/01, 21:15) για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τέσσερα σερί θετικά αποτελέσματα και θέλουν να συνεχίσουν και απέναντι στους Ισπανούς. Ο Τσάβι Πασκουάλ στις δηλώσεις του ενόψει της αυριανής (29/01) αναμέτρησης, μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού των «ερυθρολεύκων» ενώ σχολίασε και τη βαθμολογία που έχει αρκετές ισοβαθμίες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσάβι Πασκουάλ:

Για το ρόστερ του Ολυμπιακού: «Το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι… ατελείωτο. Στα μισά της σεζόν φέρνουν έναν ακόμα παίκτη, και μετά έναν άλλον, και έναν ακόμα. Με την υπογραφή του Τζόουνς, έχουν έναν ακόμη παίκτη που προσθέτει αθλητικότητα, μια ακόμη αλλαγή ρυθμού τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παίκτης σε αυτή τη διοργάνωση. Και τώρα έχουν προσθέσει τον Κόρι Τζόζεφ. Είναι ένα πολύ βαθύ ρόστερ.

Για την έδρα του Ολυμπιακού: «Είναι ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα της διοργάνωσης, μια ομάδα που παίζει πολύ καλά, κερδίζοντας επτά από τα τελευταία οκτώ παιχνίδια της και είναι πολύ σταθερή στο ΣΕΦ. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή. Αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι ότι έχουμε κερδίσει δεκατρία από τα τελευταία τρία παιχνίδια μας και πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου».

Για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού: «Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τρέχει περισσότερο στην έδρα της και σουτάρει τρίποντα πιο γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ελέγξουμε. Και επιπλέον, έχουν ένα στυλ παιχνιδιού όπου αναζητούν συνεχώς το καλύτερο πλεονέκτημα. Πρακτικά δεν σπαταλούν ούτε ένα σουτ μέχρι να βρουν την καλύτερη επιλογή, ακόμη κι αν φτάσουν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Πρέπει να αμυνθούμε πολύ καλά στα τελευταία δευτερόλεπτα, κάτι που γενικά μας έχει απογοητεύσει στα πρόσφατα παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος, δεχτήκαμε 18 πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα εναντίον της Τενερίφης – είναι τρελό».

Για την βαθμολογία της Euroleague: «Παρακολουθώ ακόμα τη βαθμολογία. Υπάρχουν ισοβαθμίες και όλα μπορούν να συμβούν. Είναι πάντα το ίδιο στην EuroLeague: υπάρχουν πολύ δύσκολοι αντίπαλοι για να νικήσεις εκτός έδρας, αλλά όταν έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις, πρέπει να αρπάξεις το παιχνίδι και να το κερδίσεις».