Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Κέντρικ Ναν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, την ώρα που εκτός έμεινε ο Χολμς, λόγω στομαχικών διαταραχών.

Μία επιστροφή και μία απουσία είχε η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού (28/01), ενόψει της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία (30/01, 21:45).

Πιο συγκεκριμένα, κανονικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησε σήμερα ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, αφού ξεπέρασε πλήρως την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, ενώ ένα νέο πρόβλημα ήρθε να μπει στη λίστα του Έργκιν Άταμαν.

Εκτός έμεινε ο Ρισόν Χολμς καθώς ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές, ενώ ο Κέντρικ Ναν ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Θυμίζουμε, οι «πράσινοι» αναχωρούν για τη γαλλική πόλη αύριο (29/01) για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.