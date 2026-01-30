Κάριους ενόψει Ολυμπιακού: «Έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση»

Ο Γουίλ Κάριους μίλησε για την αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στον Ολυμπιακό, αναφέροντας πως η ομάδα του έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, μετά τη νίκη επί της Σαραγόσα.

Το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, προέρχεται από μια μεγάλη νίκη κόντρα στη Σαραγόσα (86-70) που συνοδεύτηκε με πρόκριση στις «8» καλύτερες ομάδες του FIBA Europe Cup.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Περιστερίου, Γουίλ Κάριους μίλησε για την αναμέτρηση, αναφέροντας πως έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση και καλή ψυχολογία, κόντρα σε έναν αντίπαλο που έχει πολύ μεγάλη ποιότητα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γουίλ Κάριους:

«Είναι πάντα μια συναρπαστική ευκαιρία να αντιμετωπίζεις μία από τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος όπως είναι ο Ολυμπιακός και μια από τις κορυφαίες Ευρώπης».

«Προερχόμαστε από μια μεγάλη νίκη στο ευρωπαϊκό μας παιχνίδι με τη Σαραγόσα στο γήπεδο μας, όπου ο κόσμος δημιούργησε μια φοβερή ατμόσφαιρα. Έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, καλή ψυχολογία και θα πάμε για να κάνουμε το παιχνίδι μας, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν , λόγω της ποιότητας του αντιπάλου».