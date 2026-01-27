Σύμφωνα με το BasketNews, ο Μάικ Τζέιμς αναμένεται να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2026, έναν χρόνο νωρίτερα από το αρχικό του συμβόλαιο!

Συναγερμός αναμένεται να ηχήσει το καλοκαίρι στην Euroleague καθώς ο Μάικ Τζέιμς θα κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά!

Τουλάχιστον αυτό αποκάλυψε ο Ντονάτας Ούρμπονας στο BasketNews καθώς υποστήριξε ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα είναι free agent έναν χρόνο νωρίτερα!

Συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Μάικ Τζέιμς είχε υπογράψει το 2024 επέκταση συμβολαίου με τη Μονακό έως το τέλος της σεζόν 2026-27 αλλά η συμφωνία απαναδιαπραγματεύτηκε στο τέλος της περσινής σεζόν, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκειά της.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο 36χρονος Αμερικανός γκαρντ θα μπορεί, είτε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Μονακό σε περίπτωση που θέλει να παραμείνει στο Πριγκιπάτο, είτε να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της Euroleague.

O Τζέιμς ανήκει στη Μονακό από τη σεζόν 2021-22, έχει αγωνιστεί σε 180 από τα 183 παιχνίδια της ομάδας στη EuroLeague, ενώ τη φετινή σεζόν έχει κατά μέσο όρο 16.6 πόντους, 6.4 ασίστ, 3.3 ριμπάουντ και 1 και PIR 18.3 μονάδες σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Αν μη τι άλλο η free agency στην Euroleague αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ερχόμενο καλοκαίρι και αυτό διότι θα κυκλοφορήσουν ελεύθεροι στην αγορά παίκτες όπως οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Ναντίρ Ιφί, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντάνιελ Τάις, Σέιβον Σιλντς, Ντέβον Χολ, Ντουέιν Μπέικον, Αρμόνι Μπρουκς, Τζος Νίμπο και αρκετοί ακόμα.