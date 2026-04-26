Χεζόνια: «Μακάρι να μείνω για καιρό με τον Σκαριόλο»

Ο Μάριο Χεζόνια εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Σέρτζιο Σκαριόλο, σε δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της Βαλένθια στη Liga ACB.

Μεγάλο... διπλό από τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στη «Roig Arena», καθώς επικράτησε της Βαλένθια με 96-82 για την 28η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

O Mάριο Χεζόνια ρωτήθηκε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για τη σχέση του με τον Σέρτζιο Σκαριόλο με τον ίδιο να τονίζει πως επιθυμεί να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του.

«Ναι, ναι. Μακάρι. Λένε ότι τσακωνόμαστε κάθε ημέρα, οπότε πρέπει να πω ‘φεύγω, φεύγω αυτή τη στιγμή’. Αλλά ναι, μακάρι (σσ. να μείνω για καιρό μαζί με τον Σκαριόλο)», είπε χαρακτηριστικά.