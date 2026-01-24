Ο Ματίας Λεσόρ ανέβασε μέσω Instagram story τον Τζέριαν Γκραντ από το ΣΕΦ στέλνοντας το μήνυμά του.

Ο Ματίας Λεσόρ είπε να κάνει μία ανάρητηση μέσω Instagram story στον προσωπικό του λογαριασμό με άρωμα... Παναθηναϊκού.

Ο ψηλός των «πράσινων» αναδημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από ματς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, όταν και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 76-74 για την 29η αγωνιστική της EuroLeague τον Μάρτιο του 2025. Τότε, ο Τζέριαν Γκραντ είχε στείλει το δικό του μήνυμα λέγοντας «θα επιστρέψουμε».

Τη συγκεκριμένη φάση αναδημοσίευσε ο Ματίας Λεσόρ.