Ο Νίκος Ψέλνει: «Κι αν πιάσει καμία βροχουλα το Μάιο;»

Το Gazz Floor LIVE by Novibet δεν μπορεί να μην έχει τον ψάλτη του! Ο Νϊκος Παπαδογιάννης, λοιπόν, έψαλε και αναρωτήθηκε τι θα γίνει εάν τον Μάιο, όταν και θα διεξαχθεί το Final Four στο ΟΑΚΑ, βρέξει...

Ο Νίκος Παπαδογιάννης στάθηκε στις βροχές των τελευταίων ημερών, με τον ψάλτη του Gazz Floor by Novibet να τονίζει το πόσο τυχεροί ήμασταν σε Προολυμπιακό Τουρνουά και Ευρωμπάσκετ Γυναικών που δεν έβρεξε στη χώρα μας, αλλά και να στέκεται στο πόσο δύσκολο θα είναι εάν συμβεί κάτι τέτοιο τον Μάιο, όταν η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Final Four της Euroleague.

Ο Νίκος Ψέλνει, σε ένα ψαλτήρι γεμάτο νόημα για την ελληνική πραγματικότητα...