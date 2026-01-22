Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου επιστρέφουν στην 12άδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Έφες, μετά τους τραυματισμούς των Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα.

Με τους Νιλικίνα και Μιλουτίνοφ να μένουν στην Αθήνα, όπως και ο Μόντε Μόρις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ταξίδεψε με 12 παίκτες, τους οποίους και θα παρατάξει στο ματς κόντρα στην Έφες.

Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου επιστρέφουν έτσι στην 12άδα, με τον Ολυμπιακό πάντως να έχει μόνο έναν καθαρό πλέι μέικερ στην αποστολή, τον Τόμας Γουόκαπ.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Χολ, Τζόουνς.