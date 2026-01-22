Ολυμπιακός: Η 12άδα για το ματς με την Έφες
Με τους Νιλικίνα και Μιλουτίνοφ να μένουν στην Αθήνα, όπως και ο Μόντε Μόρις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ταξίδεψε με 12 παίκτες, τους οποίους και θα παρατάξει στο ματς κόντρα στην Έφες.
Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου επιστρέφουν έτσι στην 12άδα, με τον Ολυμπιακό πάντως να έχει μόνο έναν καθαρό πλέι μέικερ στην αποστολή, τον Τόμας Γουόκαπ.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Χολ, Τζόουνς.
