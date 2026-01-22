Ολυμπιακός: Η 12άδα για το ματς με την Έφες

Ολυμπιακός: Η 12άδα για το ματς με την Έφες

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Μπαρτζώκας Λαρεντζάκης
Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου επιστρέφουν στην 12άδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Έφες, μετά τους τραυματισμούς των Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα.

Με τους Νιλικίνα και Μιλουτίνοφ να μένουν στην Αθήνα, όπως και ο Μόντε Μόρις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ταξίδεψε με 12 παίκτες, τους οποίους και θα παρατάξει στο ματς κόντρα στην Έφες.

Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου επιστρέφουν έτσι στην 12άδα, με τον Ολυμπιακό πάντως να έχει μόνο έναν καθαρό πλέι μέικερ στην αποστολή, τον Τόμας Γουόκαπ.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Πίτερς, Χολ, Τζόουνς.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     