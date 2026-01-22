Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Όταν το mindset μπαίνει στην εξίσωση!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τα κέρδη των «αιωνίων αντιπάλων» από τα ματς με Μακάμπι και Μπασκόνια και πως αυτά θα «κεφαλαιοποιηθούν» ως προς την κατεύθυνση της βαθμολογικής τους αναρρίχησης στην Euroleague.



Φτάσαμε και αισίως προσπεράσαμε τα 6/10 της διαδρομής στην κανονική περίοδο (60,5%) της Euroleague και μετά από αλλεπάλληλες περιπέτειες, τραυματισμούς, προσθαφαιρέσεις και χωρίς αμφότεροι να έχουν βρει σταθερό αγωνιστικό ρυθμό ή να έχουν αποκτήσει την επιθυμητή διάρκεια στην απόδοσή τους, μπορούμε πλέον έστω και δειλά-δειλά να ισχυριστούμε ότι κάτι αλλάζει προς όφελος των ομάδων μας.

Προσοχή, δεν θεωρώ ότι επειδή ο Ολυμπιακός κατέγραψε το τρίτο εφετινό 3/3 έχοντας διαστήματα εξαιρετικά ποιοτικού μπάσκετ ή επειδή ο Παναθηναϊκός είχε ισάριθμες πολύ καλές αμυντικές αντιδράσεις στα δύο τελευταία “must win”εντός έδρας του παιχνίδια του, ξαφνικά μπήκαν σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας!

Ωστόσο, επειδή σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να θεωρείται σύμπτωση και βλέποντας – έστω και με κάποια καθυστέρηση – τις δύο ομάδες μας να γυρίζουν σταδιακά τον διακόπτη της άμυνας στο on, επιτρέψτε μου να αισθάνομαι ολοένα και καλύτερα για τις πιθανότητές τους στον πολύ απαιτητικό στόχο που έχουν θέσει στην Euroleague.

Θα αναρωτηθείτε τώρα εσείς από που αντλώ αυτή την αισιοδοξία και σε έναν βαθμό θα έχετε τα δίκια της. Πέρυσι τέτοια εποχή, άλλωστε, οι μεν «ερυθρόλευκοι» είχαν δύο νίκες περισσότερες (ρεκόρ 16-7) και πολύ πιο πειστική απόδοση, οι δε «πράσινοι», μπορεί να είχαν ακριβώς τον ίδιο απολογισμό (ρεκόρ 14-9), αλλά τουλάχιστον είχαν μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι τους και μέχρι την 23η αγωνιστική, είχαν γνωρίσει μόλις δύο εντός έδρας ήττες και στο σύνολο της regular season τρεις (σε αντίθεση με φέτος που έχουν χάσει ήδη τέσσερις φορες στο ΟΑΚΑ)!

Αν, λοιπόν, νιώθω μία μεγαλύτερη ασφάλεια για την πορεία των ελληνικών ομάδων στον εφετινό «μαραθώνιο» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη, αυτό οφείλεται στην τεχνογνωσία που έχουν δύο οργανισμοί σε όλα τα κομμάτια που παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την αύξηση της έντασης και της ενέργειας που παρουσιάζουν ολοένα και περισσότερο στα τελευταία παιχνίδια.

Ολυμπιακός: Ιδανικό timing στο «κλικάρισμα» της εκτέλεσης, της δημιουργίας και του physicality!

Οι Πειραιώτες μπήκαν στο δεύτερο μισό της διαδρομής, παίρνοντας μεγάλη ώθηση από το «διπλό» στο “Telecom Center Athens” στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του 1ου γύρου (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όσους γνωρίζουν το συγκεκριμένο όφελος).

Από 'κει και πέρα, η σταδιακή αφομοίωση και ιεράρχηση των ρόλων στην επίθεση ανάμεσα σε Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ (αποδέχτηκε ότι τα περισσότερα βράδια ίσως είναι το τρίτο «βιολί» στο σκοράρισμα και ενεργοποιήθηκε περισσότερο σε άλλες χρήσιμες δουλειές όπως η δημιουργία), η συνολική μεγαλύτερη προσπάθεια στην άμυνα και το δημιουργικό «ξεμπούκωμα» του Γουόκαπ, είναι οι παράμετροι στις οποίες οφείλεται η σταδιακή βελτίωση που βγάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι οι πρωταθλητές.

Κοινώς, ο Βεζένκοβ έμαθε το παιχνίδι του Ντόρσεϊ και προσαρμόστηκε (σε καταστάσεις που δεν του ήταν οικείες) ώστε ο ίδιος να γίνει πιο αποτελεσματικός για την ομάδα του και τα νούμερά του μιλάνε από μόνα τους: στο 2026 έχει μ.ο. 25,6 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ με 100% βολές (20/20), 70,7% στα δίποντα (29/41) & 64% στα τρίποντα (16/25).

Κόντρα στην Μακάμπι έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της εντυπωσιακής του βελτίωσης, με την καλύτερη εφετινή του εμφάνιση (28π. & 6ρ. με 6/8 τριπ.).

Το ίδιο ισχύει και για τους Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ, που έχουν ανεβάσει αισθητά τα standards της απόδοσής τους, προσφέροντας σκοράρισμα, ριμπάουντ και δημιουργία.

Ο πρώτος έχει μ.ο. 5,8 ασίστ (έναντι 2 λαθών ανά αγώνα) και 50% στα τρίποντα στα τελευταία ματς (ίσως η έλευση του Μόρις να άσκησε καλώς εννοούμενη πίεση), ενώ ο δεύτερος βρίσκεται κοντά double double (12,2π. & 8ρ. με 77,3% στα δίπ.), έχοντας απουσιάσει μόνο από το ματς με την Φενέρ (η μοναδική ήττα της ομάδας του Μπαρτζώκα στο νέο έτος).

Κόντρα στην «ομάδα του λαού» ήταν εξαιρετικός και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κυριαρχία του Ολυμπιακού στα ριμπάουντ (40-24), απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη έφεση στο επιθετικό ριμπάουντ.

Η πιο κομβική βελτίωση των Πειραιωτών, όμως, σε σχέση με το εικόνα που είχαν μέσα στο 2025, έγκειται στην άμυνα! Ένας τομέας, στον οποίο δεν υπήρχε απαιτούμενη διάρκεια κόντρα στην Μακάμπι (100-93), απλά κάποια πολύ καλά διαστήματα με αποκορύφωμα τα τελευταία 14 λεπτά του πρώτου 20λέπτου και το επιμέρους 46-16! Παρ' όλα αυτά, έχει μέσο παθητικό 81,8 πόντους στα τελευταία 5 παιχνίδια, όταν στα αμέσως προηγούμενα δεχόταν 10 περισσότερους ανά αγώνα (μ.ο. 91,4π.)!

Με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να βάζει την σφραγίδα του με την σκληράδα που έβγαλε μέσα στο παρκέ και τον Φουρνιέ να έχει πληθωρικό 10λεπτο με 12 πόντους, 5 ασίστ και πολλή δουλειά που δεν «φαίνεται» στα μετόπισθεν. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις επιστροφές των τραυματιών και το μεγάλο βάθος του ρόστερ, καθιστούν πλέον τον Ολυμπιακό πολύ συμπαγή και πολύ πιο λειτουργικό ως προς την σωστή κατεύθυνση.

Αρκεί να μην χάνει την συγκέντρωσή του και να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να τον «χτυπήσει» στην «αχίλλειο» πτέρνα του, που είναι η άμυνα στο transition.

Γι' αυτό και το αποψινό (19.45) ματς με την Αναντολού Εφές θέλει αρκετή προσοχή. Όπως και να έχει πάντως, το πράγμα, όταν έρχονται τα δύσκολα φαίνονται οι ομάδες που είναι σκληρές και δυνατές...

Παναθηναϊκός: Έλληνες, άμυνα και μήνυμα Άταμαν, μέχρι να επιστρέψει ο Ναν!

Στην αντίπερα όχθη, αν και πολλοί ήταν εκείνοι θεωρούσαν επικίνδυνο το ματς την Μπασκόνια, ήμουν πεπεισμένος για την «πράσινη» αντίδραση και ο λόγος είχε να κάνει με την εικόνα του «τριφυλλιού» στην 4η περίοδο της Πυλαίας.

Το 0/3 που μετρούσε ο Παναθηναϊκός (με αντιπάλους επιπέδου Euroleague) πριν το ματς με τον ΠΑΟΚ, χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ήταν ένας σημαντικός λόγος ανησυχίας με φόντο την μάχη με τον ενισχυμένο «δικέφαλο του Βορρά».

Ωστόσο, η νοοτροπία της «αίσθησης του κατεπείγοντος» με την οποία παρουσιάστηκε ο «επτάστερος» στο «Παλατάκι» και η αμυντική σκληράδα που κατέθεσε στο παρκέ στο τελευταίο δεκάλεπτο, με έπεισε ότι οι «πράσινοι» έχουν αρχίσει συναισθάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης και του momentum.

Υπ' αυτό το πρίσμα μπορεί να εξηγηθεί και η νέα έκδοση των γνωστών και μην εξαιρετέων “mind games” του Εργκίν Άταμαν, ο οποίος – εμμέσως πλην σαφώς – έβγαλε στην σέντρα τους Σορτς και Γιούρτσεβεν για να στείλει μήνυμα στους ίδιους αλλά και στα υπόλοιπα «αποδυτήρια».

Από το ματς της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, που ο διακόπτης του physicality είχε γυρίσει για τα καλά και οι Έλληνες παίκτες του Παναθηναϊκού (Σλούκας, Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ και Καλαϊτζάκης) είχαν βγάλει σφυγμό, είχε πειστεί ότι η αναμέτρηση με τους Βάσκους θα τελειώσει πριν καν αρχίσει.

Γιατί όταν υπάρχει το σωστό mindset, αυτές οι μάχες αποτελούν «βούτυρο στο ψωμί» για το «τριφύλλι», ειδικότερα σε κατάμεστο “Telecom Center Athens”! Και η πιο πρόσφατη απόδειξη ήρθε στο προηγούμενο εντός έδρας ματς με την Βίρτους, που μετά βίας ξεπέρασε τους 70 πόντους!

Το επίτευγμα απέναντι στην ομάδα από την Βιτόρια, όμως, αποκτά μεγαλύτερη αξία γιατί οι παίκτες του Γκαλμπιάτι προέρχονταν από την πρώτη εφετινή εκτός έδρας ευρωπαϊκής τους νίκη (με 89-75 επί της Εφές) μετά από 10 σερί ήττες, καθώς επίσης και από εκκωφαντική απόδοση στην ACB, όπου κόντρα στην Μανρέσα, σκόραραν 130 πόντους με 23/33 τρίποντα (69,7%)!

Το ότι ο Παναθηναϊκός κράτησε κάτω από τους 75 πόντους μία επίθεση που – πριν το τζάμπολ – σκόραρε κατά μέσο όρο 87,5 πόντους και «καθάρισε» τη νίκη (93-74) πριν πάμε στην ανάπαυλα, δείχνει το μέγιστο της συγέντρωσης και της ενσυναίσθησης για την πλάτη που πρέπει να βάλουν όλοι.

Από 'κει και πέρα, η εμπιστοσύνη που έδειξε ο Άταμαν στον Τολιόπουλο και τον “Σάμο” είχε κερδηθεί στην Πυλαία (για τον Αλέξανδρο ίσως και στο Μόναχο), ενώ ο Σλούκας με τον Καλαϊτζάκη (ο καθένας με βάση τις δυνατότητές του) έχουν αποδείξει με πράξεις την συνέπειά τους σε όλα τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν.

Ίσως γι' αυτό ο Τούρκος τεχνικός να επέλεξε να πάει στον «πόλεμο» μαζί τους (οι Έλληνες γνωρίζουν καλύτερα πότε τα περιθώρια στενεύουν) και να στείλει μήνυμα στους δύο παίκτες από τους οποίους δεν είναι ευχαριστημένος.

Όλα αυτά εν αναμονή της επιστροφής των δύο απόντων (Ναν και Μήτογλου), που αποτελούν σημαντικά γρανάζια της «πράσινης» λειτουργίας, ώστε να κηρυχθεί η τελική αντεπίθεση. Κάτι που θα είναι δύσκολο να προκύψει απόψε (21.05) στο Τελ Αβίβ!

Ωστόσο με το παραπάνω mindset, την τεχνογνωσία που υπάρχει στον οργανισμό, την εμπειρία του coach στα δύσκολα και φυσικά το «φονικό» ένστικτο του Ναν οι πιθανότητες είναι με το μέρος του Παναθηναϊκού.

